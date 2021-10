https://cz.sputniknews.com/20211014/leos-mares-sdelil-radostnou-novinu-jeho-manzelka-je-tehotna-miminko-se-narodi-v-breznu-16159270.html

Leoš Mareš sdělil radostnou novinu. Jeho manželka je těhotná, miminko se narodí v březnu

Leoš Mareš sdělil radostnou novinu. Jeho manželka je těhotná, miminko se narodí v březnu

Dobrých zpráv není nikdy dost. A že tato je obzvlášť radostná, o tom není pochyb. Populární český moderátor Leoš Mareš se totiž pochlubil, že v domácnosti jich...

Moderátor sdělil zprávu přímo v přímém přenosu jeho ranní show na radiu. Kromě toho zveřejnil i příspěvek na Instagramu s tím, že miminko by se mělo narodit v březnu. Z toho vyplývá, že Monika je již v pátém měsíci těhotenství.Mareš publikoval příspěvek dnes ráno a během krátké chvíle si vysloužil obrovské množství lajků a komentářů. Pod fotkou zareagovalo množství celebrit a známých osobností, ale také fanoušci moderátora a jeho manželky.Moderátorka Eva Decastelo fotku okomentovala smajlíky ve formě tleskajících rukou. Herečka Michaela Ochotská uvedla, že jde o krásnou zprávu a pogratulovala manželům. Ke gratulacím se připojil i moderátor Míra Hejda.Tenistka Barbora Strýcová také manželům pogratulovala. Porotce SuperStar Marián Čekovský vtipně uvedl, že pokud bude potřeba, porota má mnoho věcí pro miminko.A jaké byly reakce od fanoušků? Taková zpráva je velice potěšila. „Leoši, moc Vám s Monikou gratuluji a držím palce, ať je vše v pořádku. Nádherná zpráva, pláču za Vás oba radostí, jste úžasní lidé a tohle je ta nejúžasnější zpráva,“ napsala jedna z uživatelek.,,Jsem jako Katka, slzy tečou....krásná ranní zpráva Leoši, gratulace, lidé jako vy by měli mít strašně moc dětí. Přeji moc pohody a zdraví,“ zaznělo v další reakci.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

