Milion voličů nebude mít ve Sněmovně zastoupení. Můžou podkopat novou vládu?

Hlasům pětiny voličů mimoparlamentních stran chybí zastoupení v novém kabinetu. Může to vyvolat nepokoje? Jak se k jejím zájmům postaví budoucí vláda? Dle... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

V letošních volbách propadla celá pětina, tedy téměř milion hlasů. Tolik voličů nebude mít v dolní komoře zastoupení. To je nejvíce v historii Česka. Podle průzkumů jde většinou o lidi s nižším vzděláním, podprůměrným příjmem, a také o ty, kdo pocházejí z chudších regionů. Jsou to většinou euroskeptičtí, vlastenecky naladění voliči, toužící po sociální spravedlnosti. Je málo pravděpodobné, že středopravicová vláda bude hájit jejich zájmy. Můžou podkopat novou vládu?Vadim Petrov: Nemyslím, že by středopravicová vláda nehájila jejich zájmy. Já naopak doufám, že tato vláda půjde více doprava, než bylo zvykem ve vládách se sociální demokracií.Šimon Miča: Právě vznikající vláda pěti stran a hnutí pravděpodobně nebude mít tolik sociálního cítění jako předchozí vláda Andreje Babiše. Budou dělat nepopulární kroky, na které budou lidé ze sociálně slabších rodin silně reagovat.Nezapomene nová vláda i na tyto lidi? Jak se tito voliči zachovají?Vadim Petrov: Ono to není tak, že propadly hlasy jen lidí, kteří měli nižší příjem, bylo tam také řada lidí nerozhodnutých, kteří nesnáší Babiše, nevěří Fialovi, Bartoše se bojí a nepropadli kouzlu Víta Rakušana. Tito voliči se zachovají jako my všichni ostatní, budeme sledovat, jak se chová široká koalice, jak se chová opozice. Jsou před námi volby komunální, prezidentské, určitě se výsledek voleb i povolebního chování do těch dalších promítne.Šimon Miča: Nová vláda bude hájit spíše zájmy Bruselu než České republiky. Obyčejní lidé z chudších částí země je nezajímají. Lidé budou rozzlobení a možná vyjdou protestovat do ulic.Lze očekávat nějaké protestní hnutí typu Milionu chvilek pro demokracii nebo dokonce předčasné volby?Vadim Petrov: Z hlediska těch, kteří volby prohráli? Určitě ne. Spíš převládne u jejich voličů pocit, že se na to mohou příště vykašlat. Předčasné volby neočekávám, současná koalice se dohodne a má podporu mainstreamových novinářů, kteří se soustředí na to, co se spíše daří než naopak. Atmosféra ve veřejném prostoru se zklidní.Šimon Miča: Myslím si, že předčasné volby jsou silně pravděpodobné. Vznikající slepenec pěti stran je skutečný konglomerát všeho možného i nemožného. Jediné, co je spojovalo, byla nenávist k předchozí vládě, a obzvláště k Andreji Babišovi.Nesvědčí tolik propadlých hlasů tomu, že v Česku chybí vlastenecká, a zároveň sociálně orientovaná strana?Vadim Petrov: Neřekl bych, že být vlažnější k Bruselu se rovná tomu být dobrým vlastencem. Vlastenectví není silné téma. Spíše vymezování se vůči Bruselu bez nějakého silného národního uvědomění.Šimon Miča: Vlastenecky orientovaná strana, která bude hájit zájmy nižších vrstev, případně nižších středních vrstev, bude mít velkou šanci uspět v dalších volbách. Otázka je, jestli se taková strana najde.Vítězství koalice SPOLU bylo velmi těsné nad hnutím ANO. Jaké tendence se znovu či nově projevily ve výsledcích voleb?Vadim Petrov: Vidím tendence dvě. Unavení Babišem a jeho kauzami. Babiš ovládl celou dekádu a lidé chtějí změnu. Je zdravé občas rozhodit šachovnici a začít hru znova. To považuji za velmi stimulující.Šimon Miča: Ukázalo se, že Českou republiku ovládá tzv. deep state, to znamená neformální vláda. Neziskové organizace napojené na Evropskou unii si určitě nepřály, aby pokračovala vláda Andreje Babiše s případnou účastí SPD. V případě, že by ANO měla za koaličního partnera SPD, tak by bylo tlačeno do boje proti politickým neziskovým organizacím a za svrchovanou Českou republiku. To si samozřejmě EU nepřeje.Povede se hnutí ANO převzít novou roli, a co to bude vyžadovat?Vadim Petrov: Teď se teprve ukáže, jestli ANO bylo hnutí jednoho muže nebo se najdou osobnosti, které začnou budovat tradiční politickou stranu. Pokud je otec zakladatel nechá.Šimon Miča: Těžko říct, jaké bude ANO v opozici. Je to pro ně zcela nové, protože bylo vždy ve vládě. Důležité bude, jestli Andrej Babiš zůstane v politice, anebo se stáhne do ústraní. Pokud zůstane, tak by ANO mohlo znovu vyhrát volby a vládnout. Pokud odejde, tak vidím šance tohoto hnutí na opětovnou vládu jako minimální.ČSSD a KSČM poprvé za novodobou volební historii neprošly do parlamentu. V čem se tyto strany změní? Pomůže to vzniku kredibilní levicové strany?Vadim Petrov: ČSSD vyhořela tím, jak dlouho byla ve vládě, a KSČM tak dlouho čerpala z podstaty až nebylo čerpat z čeho. Personálně i ideově. Obě strany mají velký majetek, z kterého mohou žít mnoho let. Třeba se jednou najde v ČSSD někdo, kdo ji vlije energii do žil. U KSČM to nepředpokládám. Novou kredibilní levicovou už máme – Piráty.Šimon Miča: Otázka je, jestli se ČSSD a KSČM vůbec chtějí změnit. Česká strana sociálně demokratická se rozhodla hodit své voličské jádro přes palubu a místo nižších vrstev se rozhodla podporovat kdejaké menšiny. Komunistická strana je zdiskreditována svou čtyřicetiletou vládou a lidé už se k ní nechtějí vracet. Levicově- konzervativní strana, která se zaměří na nižší a střední vrstvy, bude mít velkou šanci vyhrát příští volby.

