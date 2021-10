Místo Zemana svolala Sněmovnu manželka? Internetem se šíří divoké konspirace

„Vysvětloval mi, že zvolil toto datum naprosto cíleně, protože nám chce dát čas. Já jsem mu říkal, ať se hlavně uzdravuje, že my ho teď pár týdnů fakt nepotřebujeme. Stejně se spolu potkáme s opozicí až příští týden. Potvrdil mi, že až by nebyl na jednotce intenzivní péče, ale na normálním pokoji, že by třeba zvládl nějaké schůzky. Potřebuje nabrat síly,“ přiblížil dosluhující šéf Poslanecké sněmovny, proč Zeman zvolil ke svolání ustavující schůze datum 8. listopadu.