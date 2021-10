https://cz.sputniknews.com/20211014/moskva-kontroluje-situaci-s-ruskym-obcanem-francettim-zadrzenym-v-cesku-16163705.html

Moskva kontroluje situaci s ruským občanem Frančettim zadrženým v Česku

Moskva kontroluje situaci s ruským občanem Frančettim zadrženým v Česku

Ministerstvo zahraničí RF kontroluje situaci s ruským občanem Alexandrem Frančettim zadrženým v Česku a usiluje o jeho co nejrychlejší propuštění, prohlásila... 14.10.2021

„Kontrolujeme tuto situaci a všechna podobná témata související se zadržením, zatčením a dalšími podobnými potížemi ruských občanů. Ruské velvyslanectví v Praze dostalo příslušné pokyny, diplomaté navázali kontakt se zástupci obhajoby, s českými justičními orgány a samozřejmě s dcerou Alexandra Frančettiho, která se nachází v České republice,“ prohlásila Zacharovová na briefingu.Zaměstnanci Ministerstva zahraničí RF kontaktují také jeho sestru žijící ve Voroněži. Zadržení FrančettihoMluvčí české policie Ondřej Moravčík 12. září Sputniku sdělil, že na pražském letišti byl zadržen občan RF na základě zatykače vydaného Ukrajinou. Mluvčí ruského velvyslanectví v Česku Nikolaj Brjakin také potvrdil, že na letišti v Praze byl zadržen občan RF Frančetti.Hlava Vyšetřovacího výboru RF Alexandr Bastrykin nařídil prozkoumání příčin a právních důvodů zatčení ruského občana kvůli ukrajinskému zatykači. Den po zadržení ukrajinské ministerstvo zahraničí sdělilo, že pracuje na dokončení postupů pro předání zadrženého do Kyjeva „k odpovědnosti za spáchání řady zločinů proti našemu státu“. Frančettiho označují za účastníka událostí Krymského jara, které znamenalo znovusjednocení poloostrova s Ruskem.Městský soud v Praze rozhodl o vzetí Frančettiho do vazby. Rus byl přemístěn do pražské věznice Pankrác. Procedura vydání z České republiky do jiné země může trvat i déle než rok, záleží na práci soudů,Ministerstvo zahraničí RF informovalo v souvislosti se zadržením Frančettiho, že nepřátelské aktivity proti ruským občanům budou mít následky a že zahraničněpolitický úřad dělá všechno pro pomoc Rusovi. Rusko očekává, že české úřady Frančettiho propustí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Ykcenaj Naj To co se dělo na Ukrajině snovaný majdan a represe vůči obyčejnýn lidem-je mi jich líto,když vidím jak pracovití lidé naletěli vějoičce západu a pak se naně vykašlali-rozkotřili Ukrajinu s Ruskem a na západ táhnou jen za prací-pěkné pozlátko kapitalismu a EU jen debilní gesta a pomoc tak na zbraně proti Rusku alidem na průmyslovém Dombasu-je to smutné??

