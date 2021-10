https://cz.sputniknews.com/20211014/muz-ktery-stravil-20-let-za-mrizemi-kvuli-obvineni-z-dvojnasobne-vrazdy-byl-uznan-nevinnym-16167586.html

Muž, který strávil 20 let za mřížemi kvůli obvinění z dvojnásobné vraždy, byl uznán nevinným

Muž, který strávil 20 let za mřížemi kvůli obvinění z dvojnásobné vraždy, byl uznán nevinným

Robert Tempel, který dříve dostal doživotní trest za dvojnásobnou vraždu, k níž mělo dojít v roce 2001 na Sokolovsku, byl dnes Vrchním soudem v Praze uznán... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-14T15:19+0200

2021-10-14T15:19+0200

2021-10-14T15:19+0200

česko

vražda

soud

praha

nevina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/745/15/7451517_160:0:1854:953_1920x0_80_0_0_5a5ff65fadfe671adbc045e843f2a77a.jpg

Již letos v červenci Ústavní soud zrušil odsuzující verdikt proti Tempelovi, dotyčný však zůstal ve vězení, a to kvůli tomu, že si měl odpykat dříve uložený podmíněný trest z roku 1995 za loupež, který byl později změněn na nepodmíněný. Advokát odsouzeného Jaroslav Ortman podotýkal, že daný trest již byl vykonán během té doby, co Tempel strávil ve vězení, a proto musí být osvobozen.Je třeba podotknout, že zlom v kauze nastal poté, co loni Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dospěl k závěru, že Česko porušuje práva Roberta Tempela a nezajištuje spravedlivý proces, bylo rovněž zkritizováno i to, že řešení celého případu se značně protahuje. V souvislosti s tím Ústavní soud přezkoumal svá předchozí rozhodnutí a vrátil případ odvolacímu soudu.Obhájce Jaroslav Ortman doufá, že Tempel bude propuštěn na svobodu co nejdříve. V nejbližší době se Tempel spolu se svým advokátem chystá požádat o odškodnění.Vražda na SokolovskuJak připomínají média, vraždy, kvůli kterým Robert Tempel byl dříve odsouzen na doživotí, byly spáchány na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Podle tehdejšího závěru vyšetřování měl Tempel předat 400 tisíc korun za auto muži, kterého následně zastřelil a zasáhl přitom i další osobu, kterou pak také zabil. Podle svědectví Tempela vraždil nikoliv on, ale další člověk, který byl přítomen na místě trestného činu a který následně svědčil proti samotnému Tempelovi. Jednalo se totiž o klíčového svědka, který ukázal, kde byly zakopány zavražděné oběti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa U nás je to nepřeberná sbírka pochybení soudců. Například několik si jich užil Rath. Když chce advokát či soudce někomu stranit, lze někdy důkazy rozdělit z důvodu, že spolu "nesouvisejí," že jde o dvě kauzy. Pak vznikne důkazní nouze a k postihu nedojde. Zejména v plzeňském kraji se JUDr. mezi sebou kryjí a občan v podstatě dojde možné spravedlnosti jen když se mu kauzu podaří vyvést mimo tento kraj. Mafie právníků jsou moderní - když se dva tři právníci bývalí spolužáci například, domluví, že si půjdou na ruku, je to justiční mafie. Prý 5 % právníků má dispozici ke korupci. Co právník, to jiný výklad případu, práva ? Jak poznáte, že právník lže , Pohybuje rty. Velmi škodlivé je také například propojení právníka, policisty a pojišťováka. 🐸🐸🐸 1

1

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vražda, soud, praha, nevina