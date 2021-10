https://cz.sputniknews.com/20211014/na-slovensku-zemrel-nahle-ve-vazbe-clen-skupiny-v-ramci-ktere-byla-zadrzena-i-influencerka-plackova-16165174.html

Na Slovensku zemřel náhle ve vazbě člen skupiny, v rámci které byla zadržena i influencerka Plačková

Zemřel obviněný Pavol Duchoň, který byl zadržen Národní kriminální agenturou (NAKA) v rámci velké protidrogové akce, při které zatkli i známou influencerku...

Podle Markízy právě u 56letého Duchoně policisté NAKA našli 9 kilo pervitinu a 70 tisíc eur. Informaci o jeho úmrtí ve vazbě potvrdila Generální prokuratura SR. Markíza uvedla, že podle zatím nepotvrzených informací muži selhalo srdce.Duchoň byl zadržen v rámci velké medializované razie proti zločinecké skupině, jejíž členové měli být i Zuzana Plačková a její manžel René Strausz. Oba však byli později propuštěni z vazby na svobodu.Šéf opoziční strany Směr-SD Robert Fico pak na nedávné tiskové konferenci naznačil, že skupina Plačkové mohla dodávat drogy i vysoce postaveným lidem ve slovenské politice.Zadržení Plačkové a StrauszeKrálovnu slovenského Instagramu Zuzanu Plačkovou a jejího manžela Reného Strausze nedávno zadržela policie. Oba byli následně obviněni z drogové trestné činnosti a členství ve zločinecké skupině. Prokurátor podal návrh na vazební stíhání podnikatelky, jejího manžela a několika dalších osob.Plačková a dalších čtrnáct lidí bylo nakonec obviněno. Média totiž uvádí, že se v domě Plačkové a Strausze našlo šest mobilních telefonů, notebook a občanský průkaz na jméno Mário Herák.TV Markíza navíc tvrdí, že tuto instagramovou královnu měla odposlouchávat tamní policie. Plačková si spolu se svým manželem ale stojí za tím, že drogy neberou a ani je neprodávají.Uvádělo se, že obviněným hrozí vysoké tresty. Dokonce se dříve spekulovalo o tom, že by Plačkovou mohlo čekat doživotí. Soud nakonec rozhodl, že manželé zůstávají stíhaní na svobodě, protože soudce nepokládal důkazy dostatečné k tomu, aby skončili ve vazbě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Martin 1

Vážení toto je na objednávku. Na neho všetko hodia a tým sa to uzavrie. Bola to jediná možnosť, lebo ak by dali do väzby tú pičku tak by spievala až by ju zadúšalo a to sa nesmie stať. Museli spraviť hrubú čiaru. A na oslavu nad hrubou čiarou za prípadom si dotyční dali hrubú čiaru

1