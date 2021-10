https://cz.sputniknews.com/20211014/nejvetsi-italska-letecka-spolecnost-alitalia-konci-kvuli-bankrotu-16167346.html

Největší italská letecká společnost Alitalia končí kvůli bankrotu

Největší italská letecká společnost Alitalia, která byla založena v roce 1946, ve čtvrtek ukončí provoz. Důvodem je podle dostupných informací bankrot. 14.10.2021

Tisková kancelář leteckého dopravce sdělila Sputniku, že poslední let společnosti Alitalia s číslem AZ1586 odstartuje ze sardinského města Cagliari ve čtvrtek večer a přepraví 177 cestujících na římské mezinárodní letiště Fiumicino. Letadlo bude pilotovat jeden z nejzkušenějších italských pilotů civilního letectví Andrea Gioia, který u společnosti pracuje od roku 1989 a má nalétáno přibližně 15 000 hodin.Od 15. října bude vedoucím leteckým dopravcem v zemi státní společnost Italia Trasporto Aereo (ITA), kterou v říjnu loňského roku zřídila vláda země. Úřady tehdy hovořily o „investici do budoucnosti“ a „restartu systému letecké dopravy“ a zdůraznily, že cílem operace je podpořit konkurenceschopnost vnitrostátního podnikání a cestovního ruchu.Nicméně samotný fakt bankrotu společnosti Alitalia svědčí o neúspěchu dlouholetých pokusů italského státu a investorů o záchranu slavné letecké společnosti.Naposledy se tak stalo v srpnu 2014, kdy byla uzavřena dohoda s Etihad Airways o prodeji 49 % akcií národního dopravce emirátským aerolinkám. Součástí dohody byla rekapitalizace značky za celkovou částku 1,158 miliardy eur.V podnikovém referendu v dubnu 2017 však zaměstnanci společnosti Alitalia odmítli protikrizový plán jejího rozvoje navržený novým vrcholovým vedením. V důsledku toho bylo na společnost uvaleno nouzové řízení, během něhož vláda poskytla dopravci půjčky v celkové hodnotě 1,8 miliardy eur, aby mohl pokračovat ve své současné činnosti. Od roku 1974 vložila vláda do společnosti Alitalia celkem přibližně 13 miliard eur.V září musela do příběhu zasáhnout Evropská komise, která dospěla k závěru, že půjčky poskytnuté vládou během nouzové správy byly nezákonné, protože byly v rozporu s pravidly EU o státní podpoře. Podle rozhodnutí EK musí stát od letecké společnosti vymáhat peníze včetně úroků.To však zdaleka není jediný problém spojený s úpadkem společnosti Alitalia. Tři členové krizové komise se stále vyrovnávají s 10 500 zaměstnanci společnosti. Teprve ve středu večer oznámili zaměstnancům, že jim vyplatí druhou polovinu zářijových mezd, které se dosud opožďovaly.Společnost ITA, která od společnosti Alitalia převezme 52 letadel a letové kódy, bude mít prozatím 2 800 zaměstnanců. Akvizice značky Alitalia, za kterou chtěli členové krizové komise 290 milionů eur, má být brzy vyřešena, ale vedení ITA jim zatím nabídlo pouze 50 milionů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

