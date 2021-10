https://cz.sputniknews.com/20211014/nevidany-utok-nezletileho-v-cesku-14lety-chlapec-nozem-zautocil-na-dva-spoluzaky-jsou-zraneni-16173293.html

Nevídaný útok nezletilého v Česku: 14letý chlapec nožem zaútočil na dva spolužáky. Jsou zranění

Už i v Česku se dějí případy, kterým se jen stěží věří. Dnes se totiž objevily informace o tom, že čtrnáctiletý chlapec na základní škole v Sedlčanech na... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

Tímto neobvyklým případem se již zabývají policisté, jak prozradila policejní mluvčí Michaela Richterová.Uvádí se, že kriminalisté při vyšetřování případu požádali o pomoc pedagogy a vedení školy. V plánu jsou výslechy všech účastníků incidentu i svědků.Nicméně, není to první takový případ v Česku. Připomeňme, že něco podobného se odehrálo také letos v červnu na jedné z příbramských škol. Tam tehdy dvanáctiletý chlapec napadl nožem spolužáka a způsobil mu zranění na noze. Zranění vyžadovalo ošetření v nemocnici, a následně byl žák propuštěn do domácí péče.Útok v NorskuVčera jsme informovali o tragickém incidentu, který se odehrál v Norsku. Večer tam totiž tamní policie v centru Konsbergu zadržela muže, který střílel z luku, zranil dva lidi a zabil přinejmenším pět lidí. Policie dnes potvrdila verzi teroristického útoku.Pachatel se pohyboval na několika místech v centru města, které leží jižně od norské metropole Osla a čítá zhruba 28 tisíc obyvatel.Podezřelý byl ještě včera zadržen av noci podroben výslechu. Ukázalo se, že 37letý Dán přijal islám, sdělil dnes mluvčí místní policie Ole Bredrup Saeverud. Policie s ním prý byla dříve v kontaktu kvůli obavám z radikalizace. Podle policie se přiznal, že spáchal to, z čeho ho obviňují, a vyslovil ochotu spolupracovat s policií, motivy masakru však nevysvětlil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

