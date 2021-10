https://cz.sputniknews.com/20211014/nitky-vedou-do-washingtonu-slovensky-poslanec-odhalil-zajimave-souvislosti-v-kauze-pandora-papers-16172500.html

„Nitky vedou do Washingtonu.“ Slovenský poslanec odhalil zajímavé souvislosti v kauze Pandora Papers

Slovenský opoziční poslanec Ľuboš Blaha na svém Facebooku poukázal na řadu souvislostí, které podle něj zjevně nasvědčují tomu, že se jméno Andreje Babiše... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

„Pamatujete, jak před našimi volbami vytáhli špínu na Andreje Danka? A jak ještě předtím zorganizovali Majdan proti Robertu Ficovi? Nyní se totéž přihodilo Andreji Babišovi v Česku… A vždy za tím stojí titíž lidé. A financují to tytéž západní nadace. Nitky vedou do Washingtonu. Smyslem je, aby volby vyhrála proamerické pravice,“ uvedl Blaha.Kauza Pandora Papers, která odhalila, že tisíce lidí po celém světě, včetně českého premiéra, využívají daňových rájů, je podle Blahy záměrným a důkladně promyšleným projektem, který má sloužit právě realizaci dotyčného cíle.Slovenský poslanec například označil za podezřelé to, že mezi figuranty kauzy nelze najít jméno ani jediného amerického politika, stejně jakonačasování, jelikož byl kompromitující materiál zveřejněn jen týden před volbami. „Je to jasná snaha politicky zničit Babiše. Ne, ubezpečuji vás, že takovéto náhody neexistují,“ tvrdí Blaha.Důkazem podobné snahy je podle Blahy například to, že autorem investigativního článku o Andreji Babišovi je novinářka ze serveru Investigace.cz Pavla Holcová, jejíž jméno je spojeno dokonce i se Slovenskem.Pavla Holcová podle Blahy hraje roli americké spojky do střední Evropy a pracuje na tom, aby se vylévala špína na Vladimira Putina nebo na nepohodlné politiky ze střední Evropy, jako je v Česku Andrej Babiš a Robert Fico na Slovensku.„Holcová spolupracovala s americkou nevládní organizací ICIJ se sídlem ve Washingtonu. A shodou okolností se v Pandora Papers neobjevilo jméno jediného amerického politika. Zato se kopalo do Rusů, do Čechů a do různých politiků, kteří jsou pro Američany nepohodlní. Z Ruska zaznívají hlasy, že tento únik informací působí spíš jako operace americké tajné služby,“ upozornil Blaha.Politik také lidi vyzývá, aby se podívali, kdo tuto nevládní organizaci financuje. „Nadace otevřené společnosti George Sorose. Bingo. Jen připomínám, že Babiš se vymezoval vůči migraci a tady strejda George je sluníčkářský král,“ pokračoval v palbě slovenský poslanec.„Zlé jazyky říkají, že když americké zpravodajské služby potřebují uveřejnit špínu na světové politiky, které potřebují zničit, dělají to přes takovéto nastrčené nevládní organizace,“ upozornil Blaha.Dodává pak, že se operace na zničení nepohodlných politiků dobře povedla, neboť se proamerickou vládu podařilo dosadit na Slovensku, a teď se dostane k moci i v Česku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác Ale že to mají ti Amíci s lidma lehký. V pohodě si je vraždí covidem, před volbama tahají aféry a lidi zajímají jen dvě věci. Peníze a drby. Pro to první si nepřiznají, že by Amerika dělala něco ošklivého a proto druhé se nechají manipulovat jak pokusná zvířata v labyrintu. 1

STEV.SEAGAL Bohužel voliči naletěli dezinformacím hydry Holcové, deníku N, Belingcatu, ICIJ a Sorosovým fašistickým a extrémistickým neziskovkám a zbavili se Babiše jak zákeřné krysy. Dnes jsem poznal jednu debilní paženu co kvičela pořád dokola, že prý nic neuděláme a nezměníme to potom s takovými pitomci a dementy co se dají opít rohlíkem zbydou jen oči pro pláč !!! Slovenský poslanec Blaha má pravdu jsme opravdu tupé a nemyslící ovce jdoucí na porážku a bude hůř !!! 1

