https://cz.sputniknews.com/20211014/norska-policie-hodnoti-vcerejsi-strelbu-z-luku-v-kongsbergu-jako-teroristicky-utok-16166177.html

Norská policie hodnotí včerejší střelbu z luku v Kongsbergu jako teroristický útok

Norská policie hodnotí včerejší střelbu z luku v Kongsbergu jako teroristický útok

Ve středu večer zadržela norská policie v centru Konsbergu muže, který střílel z luku, zranil dva a zabil přinejmenším pět lidí. Policie dnes potvrdila verzi... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-14T14:13+0200

2021-10-14T14:13+0200

2021-10-14T14:31+0200

svět

policie

norsko

teroristický útok

oběti

střelba

radikálové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/16160589_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a345e73a5d528ab12971745c3049388.jpg

„Události v Kongsbergu se v současné době jeví jako teroristický čin, ale vyšetřování, které vede jihovýchodní policejní obvod, dále objasní motivaci činu. Úroveň ohrožení v Norsku je stále hodnocena jako mírná,“ uvedla služba v prohlášení. Muž podezřelý z útoku s lukem v Norsku byl v noci podroben výslechu. Ukázalo se, že 37letý Dán přijal islám, sdělil dnes mluvčí místní policie Ole Bredrup Saeverud. Policie s ním prý byla dříve v kontaktu kvůli obavám z radikalizace. Podle policie se přiznal, že spáchal to, z čeho ho obviňují, a vyslovil ochotu spolupracovat s policií, motivy masakru však nevysvětlil.V důsledku této tragické události má Norsko několik zraněných a také několik obětí. Všem obětem bylo 50 až 70 let.Teroristé se aktivně stahují do AfghánistánuRuský prezident Vladimir Putin včera během setkání se šéfy tajných služeb zemí SNS prohlásil, že se teroristé z Iráku a Sýrie začali soustřeďovat v Afghánistánu a mohou se pokusit destabilizovat situaci v zemích SNS. V důsledku tohoto posunu může podle Putina dojít až k začátku přímé expanze.„V této souvislosti je důležité vést neustálý monitoring situace na afghánských hranicích a být připraven čelit ozbrojencům. Za tímto účelem je třeba koordinovat práci silových struktur, a bude-li tonutné, provádět společné speciální operace,“ uvedl ruský prezident.Dále lídr Ruska označil situaci v Afghánistánu po stažení amerických jednotek za obtížnou, což se jen komplikuje v důsledku aktivnějšího jednání teroristických skupin z řad Islámského státu (IS)*.* teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/nemecko-ze-syrie-vyvezlo-predpokladane-stoupenkyne-islamskeho-statu-s-detmi-16081746.html

daniel walmper Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem četl svědectví od ženy, která se s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína vyléčila z cukrovky po mnoha diskusích a několika otázkách, které připravil z bylin a požádal o moji adresu. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho presdicine, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora prostřednictvím jeho receptu a 21 dní jsem pil bylinné léky. Poté, co jsem dokončil bylinnou medicínu, šel jsem na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní, v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. pošlete mu e -mail na adresu; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu pošlete whatsapp text +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu

1

norsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, norsko, teroristický útok, oběti, střelba, radikálové