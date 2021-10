https://cz.sputniknews.com/20211014/otazka-stejnopohlavniho-manzelstvi-nesmi-byt-tim-co-rozstepi-petikoalici-tvrdi-piratka-richterova-16163549.html

Otázka stejnopohlavního manželství nesmí být tím, co rozštěpí pětikoalici, tvrdí pirátka Richterová

První místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richterová stále trvá na tom, že představitelé LGBT komunity v Česku nemají rovná práva. Ve svém rozhovoru pro... 14.10.2021

V následujících týdnech koalice Spolu a PirSTAN, které ve sněmovních volbách získaly dohromady 108 míst v dolní komoře českého parlamentu, budou jednat o společném programu, s nímž obě koalice chtějí vstoupit do vlády. Společné programové prohlášení by mělo být podepsáno do 8. listopadu, před tím se šest skupin, které budou tvořeny představiteli všech stran obou koalic, budou zabývat jednotlivými programovými oblastmi.Přední představitelka Pirátské strany Olga Richterová, která byla zvolená do Poslanecké sněmovny spolu se třemi dalšími členy Pirátů, bude součástí jednoho z vyjednávacích týmů. Tento tým se bude zabývat tématy práce, zdravotnictví a sociálních věcí a právě v tom leží otázky, na nichž jednotlivé politické strany mohou mít velmi odlišné názory. Jednou z takových otázek jsou práva pár stejného pohlaví. Olga Richterová během rozhovoru uvedla, že nechce, aby se toto téma stalo překážkou při sestavení společného vládního programu.Pirátská poslankyně přitom zdůraznila, že koalice PirSTAN získala podporu ze strany zhruba 840 tisíc voličů a právě proto se musí především soustředit na vyřešení řady dalších naléhavých problémů, a to včetně sociálních.Podepsání vládní koaliční smlouvyKoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) chtějí jednat o vládě tak, aby mohly do 8. listopadu podepsat vládní koaliční smlouvu. Po středeční první schůzce obou opozičních uskupení to novinářům řekl předseda ODS Petr Fiala. Lídr koalice SPOLU zároveň uvedl, že má v plánu se setkat s prezidentem Milošem Zemanem.Personální otázky a rozdělení resortů lídři zatím neřešili, ustanovili ale dle Fialy vznik šesti skupin, které se budou zabývat jednotlivými programovými otázkami. O postech ve vládě a vedení sněmovny se budou koalice podle Fialy bavit později. V příštích týdnech by strany měly řešit konkrétní programové oblasti a budoucí politické uspořádání.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Opravdu otázka která spasí český národ. 2

Vladimír Štumpa Pětistranný kočkopes se spojuje do samozničení. Stačí počkat. A možná, že Babiš koupí ca 3 poslance z kočkopsa, jak jsem četl. Každý poslanec přece hlasuje podle svého přesvědčení. 🐸🐸🐸🐸 2

2021

Zprávy

cs_CZ

