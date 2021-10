https://cz.sputniknews.com/20211014/platnost-testu-na-covid-se-vyrazne-zkrati-prohlasil-babis-vlada-zvazuje-i-nove-ockovaci-strategie--16164782.html

Platnost testů na covid se výrazně zkrátí, prohlásil Babiš. Vláda zvažuje i nové očkovací strategie

Platnost testů na covid se výrazně zkrátí, prohlásil Babiš. Vláda zvažuje i nové očkovací strategie

V souvislosti s denně se zvyšujícím růstem počtu nových koronavirových případů zvažuje končící Babišova vláda nová opatření, která by pomohla nepříznivou... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-14T13:29+0200

2021-10-14T13:29+0200

2021-10-14T13:29+0200

česko

andrej babiš

test

adam vojtěch

očkování

karanténa

koronavirus

pavla svrčinová

vláda české republiky

ministerstvo zdravotnictví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1120/96/11209653_0:0:1394:784_1920x0_80_0_0_c2f37ab095478fddf4fd4131c39fde0a.jpg

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš dnes po třetí dávce vakcíny proti covidu-19 již uvedl, že platnost PCR testů by se měla zkrátit na tři dny (dosud to bylo 7 dnů) a antigenních testů na 24 hodin místo tří dnů.Nově by podle mluvčího resortu zdravotnictví Daniela Köppla mohla být zkrácena i doba karantény, pokud ale bude poskytnut negativní PCR test. O kolik dní dříve bude možné karanténu ukončit (dosud trvá14 dní), zatím uvést nechtěl. Zdůraznil ale, že konkrétní návrhy představí ministerstvo zdravotnictví v pátek na tiskové konferenci.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém účtu na Twitteru také sdělil, že na jednání byly probrány nové způsoby motivování lidí k očkování proti covidu-19.Hlavní hygienička Pavla Svrčinová sdělila, že s upravenou platností testů by se mělo Česko dostat na srovnatelnou úroveň pravidel okolních států. Další síly je ale třeba zaměřit na očkování, neboť v Česku úroveň proočkovanosti populace nedosahuje ani 60 procent.Větší motivací k očkování by mělo být i méně proplácených testů za měsíc, to ale současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch bude projednávat už s novou vládní koalicí.Babiš v této souvislosti poznamenal, že očkování je zásadním faktorem pro zvládnutí pandemie a proto od příští vlády očekává stejnou strategii. Premiér také řekl, že chce o koronaviru jednat se současnou opozicí, tedy možnou budoucí vládou.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211008/vedec-varoval-pred-nebezpecim-vzniku-sars-cov-3-16082746.html

❌➗➖➕ Babišova vláda bez komunistů už déle prakticky není a nikoho nezajímá, a každopádně už není nijak legitimní a každý občan má právo jim přestat platit daně 🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 2

PeVa Jen tak dál, hoši, jen tak dál. Najednou si berete příklad např. z Rakouska, jak bylo sděleno hlavní hygieničkou ve zprávách. A že jste si nevzali příklad v otázce protilátek? Smýkáte s námi jak se Vám hodí. Odborná veřejnost netáhne za jeden provaz, jeden hot, druhý čehý, ale všichni jsou odborníci. Tady něco furt smrdí. Nasr..ý neočkovanec. 2

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, test, adam vojtěch, očkování, karanténa, koronavirus, pavla svrčinová, vláda české republiky, ministerstvo zdravotnictví