Podle Vondráčka je Zeman schopen vykonávat svůj úřad. Sněmovnu prý svolal osobně a vlastní rukou

2021-10-14T18:28+0200

2021-10-14T18:28+0200

2021-10-14T18:28+0200

Prezidentská kancelář informovala o rozhodnutí prezidenta na webu Pražského hradu. Ve stejný den má začít i ustavující schůze Sněmovny. V nemocnici, kde se prezident nachází již od neděle, ho navštívil dosluhující šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.Jak informuje ČTK, ten měl poté uvést, že je prezident schopen vykonávat prezidentský úřad i přes zdravotní potíže a že hospitalizace není důvodem pro převod jeho pravomocí.Pro Českou televizi Vondráček uvedl, že mu prezident sdělil, že bude v povolebním vyjednávání originální. „Probrali jsme povolební situaci. Pan prezident mi pouze řekl, že se můžu spolehnout na to, že bude originální,“ konstatoval.Zmiňme, že zasedání dolní komory je stálé, trvá zpravidla po celé čtyřleté funkční období. Označuje celkovou činnost Sněmovny mezi volbami, v jejímž rámci se konají jednotlivé schůze. Co se týče zasedání Poslanecké sněmovny, to má prezident ze zákona svolat tak, aby začalo nejpozději 30. den po volbách. Začátek se bude podle očekávání shodovat i s termínem ustavující schůze Poslanecké sněmovny, kterou svolá Vondráček.Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček včera oznámil, že prezident Miloš Zeman souhlasí se schůzkou s předsedou ODS a lídrem koalice Spolu Petrem Fialou. Fialovu žádost Zemanovi tlumočil jeho kancléř Vratislav Mynář. Schůzka se podle mluvčího uskuteční „v pozdějším termínu“.Koalice Spolu chce společně s koalicí Piráti a Starostové sestavit vládu. První pokus ale Zeman v minulosti opakovaně slíbil předsedovi nejsilnější strany, tou je hnutí ANO Andreje Babiše. V úterý premiér novinářům řekl, že Zeman v neděli hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví s pověřením k sestavení vlády právě jeho. Ve středu se premiér vyjádřil, že se bude chtít se Zemanem setkat, až se zlepší jeho zdravotní stav. Zda případně pověření sestavit vládu přijme nebo ne, chce nejprve říct přímo prezidentovi.Pověření k sestavení vlády je ústavní zvyklostí, nikoli ústavní pravomocí. Podstatné je až jmenování předsedy vlády a jeho kabinetu. Premiér poté musí do 30 dnů požádat Sněmovnu o důvěru. Pokud ji nezíská, prezident získává další pokus ke jmenování předsedy vlády. Když jí opět poslanci nedají důvěru, třetí pokus na sestavení vlády získává předseda Sněmovny.Prezidentova hospitalizacePřipomeňme, že prezident Miloš Zeman byl v neděli hospitalizován, před tím ho v Lánech navštívil Babiš. V Ústřední vojenské nemocnici je prezident na pracovišti intenzivní medicíny. Podle nemocnice je ve stabilizovaném stavu. Ovčáček uvedl, že Zeman komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi.Ve středu večer Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje uvedl, že český prezident Miloš Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu přitom způsobuje jaterní cirhóza. Uvádí se, že Zemanův zdravotní stav je prý vážnější, a údajně mu brání v plnohodnotném plnění funkce prezidenta.Dnes odpoledne se vyjádřila manželka prezidenta Miloše Zemana k jeho zdravotnímu stavu. Ta hned v začátku připomněla, že její muž leží v nemocnici a že chápe, že se média zajímají o jeho stav. Zároveň však uvedla, že jakékoli spekulace o prezidentově zdraví považuje za velmi neetické a uvedla, že zdraví každého člověka je citlivá a vážná věc. Potvrdila, že její manžel v současné době podstupuje léčbu, která si žádá čas. Poznamenala také, že si přeje, aby se brzy zotavil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

