https://cz.sputniknews.com/20211014/princ-william-zkritizoval-vesmirne-zavody-jeffa-bezose-a-elona-muska-16164255.html

Princ William zkritizoval vesmírné závody Jeffa Bezose a Elona Muska

Princ William zkritizoval vesmírné závody Jeffa Bezose a Elona Muska

Vévoda z Cambridge má za to, že všechny síly a prostředky mají být věnovány obnovení rodné planety, a nikoli pokusům najít jiné místo pro život. 14.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-14T13:16+0200

2021-10-14T13:16+0200

2021-10-14T13:16+0200

svět

velká británie

elon musk

jeff bezos

princ william

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/16164371_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b1d95a55606cd7edb5454bf6467d605a.jpg

V rozhovoru pro BBC věnovaném ceně Earhshot zkritizoval princ William vesmírné závody miliardářů Elona Muska a Jeffa Bezose. Vévoda z Cambridge zastává názor, že všechny síly mají být vynaloženy na obnovu naší planety.Princ učinil toto prohlášení po letu Williama Shatnera, nejstaršího člověka, který se kdy vydal do vesmíru, interpreta role kapitána Jamese Kirka v seriálu Star Trek. 90letý herec vykonal let na raketě New Shepard společnosti Blue Origin patřící zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi.William má za to, že humbuk kolem vesmírného soupeření miliardářů odpoutává pozornost od překonání skutečně závažných problémů na Zemi.Když princ mluvil o problémech se změnami klimatu, vyzdvihl zásluhy svého dědečka, vévody z Edinburgu, a otce, prince Waleského. Zároveň poznamenal, že v otázce boje s klimatickou krizí není třeba počítat se čtvrtou generací královské rodiny, poněvadž v té době již bude možná pozdě něco napravovat.„Kdyby můj starší syn, princ George, mluvil o těchto problémech totéž, co já, za 30 let, byla by to naprostá katastrofa, protože v této době to bude příliš pozdě,“ prohlásil William.Cena prince Williama Earthshot Prize v částce 50 milionů liber (68,4 milionu dolarů) je udělována za inovační řešení na obnovu planety během deseti příštích let. Vítězové v pěti kategoriích dostanou letos 1 milion liber (1,3 milionu dolarů) na rozvoj svých projektů. Již jsou známá jména finalistů letošní soutěže.11. července se poprvé konal start vesmírné lodi Richarda Bransona, zakladatele korporace Virgin Group. Tato událost zahájila kosmické závody miliardářů, kterých se již zúčastnil zakladatel Amazonu Jeff Bezos, který se vydal do vesmíru doslova hned po Bransonovi, 20. července, a majitel Tesly a SpaceX Elon Musk, jehož nosná raketa Falcon 9 odletěla do vesmíru 16. září a poprvé v dějinách vynesla na oběžnou dráhu turistickou posádku.13. října se do vesmíru vydala podruhé raketa New Shepard patřící Jeffu Bezosovi, na jejíž palubě se nacházel nejstarší „astronaut“ v dějinách orbitálních letů, hvězda seriálu Star Trek 90letý William Shatner.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211013/princ-harry-a-meghan-markleova-pripravili-kralovnu-o-moznost-uvidet-pravnucku-16147117.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, elon musk, jeff bezos, princ william