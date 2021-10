https://cz.sputniknews.com/20211014/pro-uzivatele-whatsapp-je-pripravena-nova-funkce-16156965.html

Pro uživatele WhatsApp je připravena nová funkce

Messenger WhatsApp bude moci spravovat zálohu. Tuto možnost objevil portál WABetaInfo. 14.10.2021, Sputnik Česká republika

Aplikace vyzve uživatele, aby si samostatně zvolili, které informace je třeba ukládat do zálohy. Může obsahovat fotografie, zvuk, video, dokumenty a další soubory. WhatsApp se naučí zobrazovat velikost archivu pro každý oddíl, což pomůže vypočítat přesnou velikost zálohy.WhatsApp se možná tímto způsobem připravuje na budoucí limit 2 GB pro každého uživatele na disku Google. Informace o nových podmínkách pro ukládání záloh messengeru do cloudu Google však zatím nejsou oficiální.Tato funkce je ve fázi beta testování. WhatsApp ji přidá do jedné z příštích aktualizací pro Android a iOS.WhatsApp zdokonaluje hlasové zprávyMessenger WhatsApp pracuje na funkci přerušování hlasových zpráv během jejich nahrávání, uvádí WABetaInfo.Uživatelé budou mít brzy k dispozici tlačítko, po jehož stisknutí se pozastaví nahrávání zprávy. Nová možnost vám umožní spojit části zvukové nahrávky a uložit zprávu do jednoho záznamu, aniž byste museli vytvářet novou a bombardovat partnery sděleními.Funkce přerušení hlasové zprávy je zatím testována. Rádio Sputnik již dříve uvádělo, že WhatsApp zavede cashback za nákupy v messengeru.WhatsApp nabízí cashback až 10 liber (zhruba 300 Kč) za platbu, to však může být zvýšeno před oficiálním spuštěním funkce.Cashback se objevil jako experiment v aplikaci WhatsApp, ale pouze v uzavřeném beta testování. Nad seznamem chatu se zobrazí zpráva „Získejte cashback při další platbě“. Kliknutím na něj uživatel automaticky vstoupí do programu vrácení peněz.Tato funkce je zatím testována pouze v Indii, kde WhatsApp aktivně propaguje svoji službu převodu peněz, ale později by mohla být rozšířena i do dalších zemí.Tento týden Sputnik již psal o tom, že vývojáři zaktualizovali beta verzi messengeru WhatsApp pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Novináři portálu WaBetaInfo objevili v aplikaci novou funkci.Podle informací portálu verze 2.21.20.1 rozšiřuje možnosti uživatelů, kteří si chtějí postěžovat na sporný kontent. Jestliže dříve mohli uživatelé při odeslání stížnosti označit jen skupinu zpráv, pak nyní je pro testery beta verze přístupná funkce označení jedné konkrétní zprávy. Zaslat zprávu o sporném kontentu je možné jak v osobní korespondenci, tak i ve skupinových chatech.Není zatím známo, kdy bude nová funkce přístupná v oficiálních aplikacích pro App Store a Google Play.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

