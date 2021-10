https://cz.sputniknews.com/20211014/projev-zemanove-odhalil-ze-hrad-je-pod-tlakem-kavarna-bourlive-reagovala-na-tiskovku-prvni-damy--16170759.html

„Projev Zemanové odhalil, že Hrad je pod tlakem." Kavárna bouřlivě reagovala na tiskovku první dámy

Připomeňme, že jeho manželka hned v začátku připomněla, že její muž leží v nemocnici a že chápe, že se média zajímají o jeho stav. Zároveň však uvedla, že jakékoli spekulace o prezidentově zdraví považuje za velmi neetické a uvedla, že zdraví každého člověka je citlivá a vážná věc. Potvrdila, že její manžel v současné době podstupuje léčbu, která si žádá čas. Poznamenala také, že si přeje, aby se brzy zotavil.Na její vyjádření zareagoval například moderátor České televize Daniel Stach, který sdílel vyjádření filozofa a etika z Ústavu státu a práv Akademie věd ČR Davida Černého.Ten uvedl, že jsme se nedozvěděli nic a dozvěděli jsme se to, co jsme již věděli. „Žádná relevantní informace, na kterou my jako veřejnost máme právo, nezazněla,“ uvedl odborník.Svůj postoj vyjádřil na Twitteru také redaktor iDnes.cz Josef Kopecký. „Tak už dost. Nechtěl jsem tomu věřit, že se to opravdu stane, ale po tom, co se dnes na Hradě odehrálo, se nikdo nebude moci divit, že obě komory parlamentu budou opravdu vážně řešit, zda využijí článek 66 Ústavy České republiky a přenesou pravomoci na další ústavní činitele,“ napsal.Poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová popřála prezidentovi úlevu a zlepšení zdraví.Podle novináře Filipa Horkého odhalilo vystoupení to, že je Pražský hrad pod tlakem. „Co vystoupení odhalilo: Hrad je pod tlakem. Nejen mediálním, ale i politickým, od politických spojenců, ze strany nemocnice. A nemá kam dál sahat. A Vratislav Mynář i @PREZIDENTmluvci jsou zbabělí srabi,“ nebral si servítky.Podle Markéty Pekarové Adamové je klíčové dozvědět se, zda bude schopen plnit své povinnosti.Liboš Stejskal z Deníku N zvolil komentář, ve kterém si neodpustil malé rýpnutí. „Myslíte, že Mynář s Nejedlým drží někde dceru jako rukojmí? Skoro bych si po té dnešní ,tiskovce‘ její maminky na Hradě tipl, že ano,“ uvedl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Ykcenaj Naj politické hyeny to ve zdejším kraji začíná být normou- když kopeš do Ruska Číny i dotace dostaneš na kdejakou debilnost- vidět ve financování tzv. umění. Stydím se za ty dva slepence - takové kočkopsy když sražený na kolena pirát si pochlebuje s lidovcem atd -smutný pohled do budoucna jen ať prožijeme ty 4 roky s co nejmenšími škodami ale asi jsme si o něco takového koledovali-Bůh s námi??? 7

Vladimír Štumpa Mohl by jsi být K. Olinko🚾 s panem prezidentem více solidární. Zvláště kdyby jsi zveřejnil jen půlku svých diagnóz. Stav by byl obou vás asi podobný. Tvé chorobizně někoho zajímají ? Zeman na rozdíl od tebe je úspěšný a není všemi opuštěný. 🐸🐸🐸 5

