První krok k rozdělení ministerstev: Pětikoalice vytvořila pracovní skupiny. Známe jejich složení

Programové skupiny koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) již začaly pracovat na programových prioritách chystané vlády obou uskupení. Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka je jejich hlavní prací nejprve porovnat programy obou koalic, najít shody, rozpory, ale i věci, které jsou v některém z programů navíc.Každá strana nominovala do každého z týmů jednoho zástupce. Podle očekávání budou z jejich členů posléze vybráni jednotliví ministři. V první skupině se bude jednat o zahraničních věcech, obraně a unijních záležitostech. Zasedne tam poslankyně ODS Jana Černochová, o které se mluví jako o možné šéfce ministerstva obrany. Do skupiny se dostal i kontroverzní kandidát na ministra zahraničí a starosta Prahy 6 za TOP 09 Ondřej Kolář, který je nově také poslancem. Šestici doplní lidovec Ondřej Benešík, nový poslanec STAN Martin Dvořák a exposlanec Pirátů Jan Lipavský.V další skupině se diskuse budou týkat financí, dopravy, průmyslu a obchodu. Ekonomické priority bude vyjednávat první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který by mohl s nejvyšší pravděpodobností usednout do čela resortu financí. Ve skupině, která se bude zabývat také otázkami resortu průmyslu a obchodu a dopravy, je lidovec Jan Kasal a nový šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.Třetí skupina se zabývá otázkami sociální a zdravotní péče, a zastřešuje tak ministerstvo práce a sociálních věcí (MPVS), a rovněž resort zdravotnictví. V čele skupiny stane poslanec TOP 09 Vlastimil Válek, který je označován za budoucího ministra zdravotnictví.Pokud jde o MPSV, o resort projevila již před volbami zájem nejenom Olga Richterová (Piráti), ale i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V kuloárech se však mluví o tom, že by se mohla Pekarová stát novou šéfkou Sněmovny a přenechat tak resort Richterové, která je rovněž členkou vyjednávací skupiny.O programových prioritách trojice resortů - životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje - bude vyjednávat europoslanec ODS Alexandr Vondra, lidovec Petr Hladík, bývalý náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař (TOP 09), člen STAN Lukáš Vlček a exposlanec Pirátů Radek Holomčík.Nejpravděpodobnějším kandidátem na ministerstvo vnitra je předseda Starostů Vít Rakušan, který je součástí pátého týmu k programovým otázkám resortů spravedlnosti a vnitra, a rovněž problematice digitalizace. Součástí je dále také poslanec ODS Martin Kupka, lidovec Jan Bartošek a pirátský poslanec Jakub Michálek, který je kandidátem PirSTAN na šéfa resortu spravedlnosti. Skupinu doplňuje bývalý poslanec TOP 09, právník Martin Plíšek.Poslední skupinou je tým pro oblasti vzdělávání a kultury. Jeho členem je například lidovecký „skokan“ voleb Marek Výborný, o kterém se mluví jako o budoucím šéfovi resortu školství.V případě, že se programové týmy nedohodnou, zda některý z bodů navíc do společného programu zařadit, nebo nenajdou kompromis u sporných záležitostí, předají záležitost skupině na úrovni lídrů koalic.Nejvyšší vedení pěti zastoupených stran se sejde znovu příští týden v úterý odpoledne, jednotlivé programové týmy se budou scházet dříve. Koalice označily pondělí 8. listopadu jako nejzazší termín, kdy musí být domluveny na všem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

