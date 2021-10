https://cz.sputniknews.com/20211014/ruske-ministerstvo-zahranici-vyzvalo-ke-zruseni-vojenske-cvicne-mise-eu-na-ukrajine-16161095.html

Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo ke zrušení vojenské cvičné mise EU na Ukrajině

Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo ke zrušení vojenské cvičné mise EU na Ukrajině

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová učinila na briefingu prohlášení, že Moskva vyzývá Kyjev a Brusel, aby neudělaly neuvážený krok a... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

„Znepokojení samozřejmě vzbuzuje zvážení Bruselem plánů ohledně založení na Ukrajině vojenské cvičné mise Evropské unie,“ řekla Zacharovová.Tato iniciativa podle ní přímo odporuje minským dohodám a přispěje k eskalaci napětí na Donbasu.Bude to rovněž povzbuzení pro kyjevskou vládu k další sabotáži minských dohod, poznamenala mluvčí ruského ministerstva.Vojenská výcviková mise EU na UkrajiněNoviny Welt am Sonntag dříve s odkazem na vnitřní dokument EU informovaly, že unie zvažuje možnost založení na Ukrajině vlastní vojenské cvičné mise. Má se nazývat EU Military Advisory and Training Mission Ukraine.Podle novinové zprávy se v evropském zahraničněpolitickém úřadu domnívají, že by založení mise bylo „projevem solidarity s Ukrajinou“.Podle údajů listu se v evropském zahraničněpolitickém úřadu domnívají, že by podobná mise byla „projevem solidarity s Ukrajinou“ s ohledem na údajnou „vojenskou aktivitu“ Ruska v blízkosti ukrajinské hranice, a také kvůli situaci s Krymem.V dokumentu se praví také o jiných způsobech, s jejichž pomocí by mohla EU přispět ke zvýšení vojenského potenciálu ukrajinské armády. Jde o rozšíření poradní mise EU pro reformu ukrajinské občanské bezpečnosti, jež existuje od roku 2014.Zdůrazňuje se, že o založení výcvikové mise požádali koncem července ministři zahraničí a obrany Ukrajiny, kteří zaslali „konfidenční dopis“ hlavě diplomacie EU Josepu Borrellovi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Rusko zřejmě přehlíží, že USraelci chtějí dříve či později, tak jako tak dosáhnout světovládu a proto si pořád budují a připravují všemožné dobývací struktury. Mají prostě dlouhodobé strategie a obrovský aparát, který ani sami nemohou zastavit, protože by jim všechno zkolabovalo. Proto je důležité jít s dobou a také USraelcům ukazovat jasné přípravy na válku a všude na světě hledat spojence a vyzbrojovat až přímo na amerických hranicích, a strategicky plánovat a začleňovat nové technologie. USraelci počítají, že časem bude možné Rusko a Čínu zničit a nikdy nedají pokoj. Proto je nutné je také pořád a bez přestávky někde ničit, sankcovat a sabotovat, aby šli postupně do hajzlu a společenského zhroucení... 🇺🇸🇪🇺🇮🇱🕎👎🤮🚾🚾 7

Karel Adam Někdo tomu říká mise, někdo vojenská základna, důležité je zachytit se válečným pařátem, třeba i na 20. let..... 6

