Slovensko má oficiálně třetí pohlaví. Europoslanec Uhrík požaduje od vlády vysvětlení

Progresivistická ideologie pronikla i na Slovensko, zhrozil se europoslanec strany REPUBLIKA Milan Uhrík. Zjistil totiž, že vláda dovolila lidem v občanských... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

Agenda LGBT+ s vládou Eduarda Hegera (OĽaNO) začala aktivně pronikat i na Slovensko, kde značná část obyvatelstva prozatím v této otázce zastává spíše konzervativní postoje. V občanských průkazech se nyní lidé mohou identifikovat jako pohlaví X.Europoslanec chtěl zjistit, jakou cestou se vydalo Slovensko, a od ministerstva vnitra dostal překvapující odpověď.Podle něj je to v dnešních slovenských podmínkách zcela neakceptovatelné. Od ministra vnitra Romana Mikulce (OĽaNO) a premiéra Eduarda Hegera proto chce vědět, proč došlo k tomuto rozhodnutí. Přitom poznamenal, že například konzervativní Polsko uvádění třetího pohlaví rezolutně odmítlo.Připomeňme, že v České republice byl letos přijat zákon o občanských průkazech. Pirátských poslanec Ondřej Profant původně navrhoval odstranit pohlaví z povinných údajů na občanských průkazech. Tím měl pomoci LGBT+ komunitě. Podle nového znění ale ženy dostaly možnost neuvádět u svého příjmení koncovku -ová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL

Třetí pohlaví X to jako že přiletěl z Marsu jsou to neskuteční šílenci a těžcí psychopati. Normální svět skončil po 17.11.1989 kdy byl blahobyt, vše zdarma, nebyli jsme vůbec zadluženi, nemuseli jsme nosit hadry na tváři, nenutili nás píchat do sebe COVID sajrajt Billa Gatese, měli jsme přísně chráněné hranice před záškodníky a vetřelci, byli jsme ve všem soběstační a nemuseli jsme chodit na ÚP pro almužny. To vše nám sebral havluv fašistický puč 17.11.1989 - havel buď proklet jako kolaborant, zločinec, ožrala a fašista !!!

