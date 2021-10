https://cz.sputniknews.com/20211014/tohle-je-tak-strasne-nefer-novopecena-maminka-hejdova-sokovala-sledujici-sexy-postavou-v-satech-16165374.html

„Tohle je tak strašně nefér!“ Novopečená maminka Hejdová šokovala sledující sexy postavou v šatech

Česká moderátorka a maminka Zorka Hejdová rozvířila vody na Instagramu, když zveřejnila, jak vypadá po porodu. Mnohým ženám totiž okamžitě došel dech a chtěly... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

Velkou část žen po porodu trápí kila navíc, kterých ne a ne se zbavit. Zorka Hejdová, která porodila před půl rokem synka, mezi ně ale nepatří. Řadí se totiž k výjimkám, které po porodu vypadají dokonce lépe než před ním. To, že je to skutečnost, dokázala na svém instagramovém účtu, když sdílela několik fotografií v uplých šatech, které žádné postavě neodpustí ani gram tuku.Po zveřejnění snímků se okamžitě v komentářích objevovaly „závistivé“ a nechápavé reakce, jak může vypadat pár měsíců po porodu tak skvostně.A další komentáře zněly podobně. „Krása. Jak já vás tu holky po porodu vidím v týhle formě a kráse, jen doufám, že mě to nemine,“ napsala modelka Michaela Štoudková.Jiné ženy zajímalo, jak lze dosáhnout tak krásné postavičky i po porodu. „Také bych prosila o recept. Makám jako blázen a nic. Jinak sluší,“ psaly Zorce.Podle fanoušků je tak Zorka opravdová kočka a moc jí to sluší. Označovali ji dokonce za ikonu.A chvála se snesla i na její outfit. „Perfektní šaty - aneb v jednoduchosti je krása!“ zaznělo.Recept na dokonalou postavu?Zorka se pak ve stories snažila svým sledujícím vysvětlit, jak je možné, že vypadá takto. Mnohé ale asi nepotěšila.I tak má ale její postava jeden důvod, a to, že její syn trpí intolerancí na kravské mléko, což pro Zorku, která kojí, znamenalo vyřadit všechny potraviny s touto složkou ze svého jídelníčku. A to prý tvořilo 60 % její předchozí stravy.Podle ní je tak úprava jídelníčku důvodem pro takovou postavu.Zorka HejdováRodačka z Plzně Zorka Hejdová (rozená Kepková) svou kariéru zahájila v 18 letech v rozhlasové stanici Kiss Proton, kde v té době pracovala jako hosteska. Zde se také seznámila s Miroslavem Hejdou – svým budoucím manželem, který v této rozhlasové stanici pracoval jako moderátor.V roce 2009 začala moderovat ranní televizní pořad TV Nova Snídaně s Novou s jejím již bývalým kolegou Tomášem Krejčířem. Od roku 2014 moderovala tento pořad se svým manželem Miroslavem Hejdou, a to až do roku 2020. V současné době také pracuje jako moderátorka na rozhlasové stanici Frekvence 1, kde každé všední dopoledne pořádá rozhovory se zajímavými hosty.Co se týče jejího osobního života, Zorka je šťastně vdaná za Míru Hejdu. V říjnu 2020 oznámila, že je těhotná a v dubnu 2021 porodila svému muži syna Nikolase.

