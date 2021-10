https://cz.sputniknews.com/20211014/ukrajina-navrhla-rusku-aby-se-inspirovalo-hrou-o-preziti-jako-v-serialu-squid-games-16166579.html

Ukrajina navrhla Rusku, aby se inspirovalo hrou o přežití jako v seriálu Squid Games

Ukrajina na svém oficiálním twitterovém účtu „navrhla" Rusku, aby si zahrálo o přežití jako v korejském televizním seriálu „Squid Game" ((Hra na oliheň)

Podle motivu Squid Games si účastníci hry o přežití náhodně vybírají figurky, aniž by věděli, co je čeká dál. Později dostanou hrdinové placku z cukru, ve které je namalovaný obrázek.Ten musí pomocí jehly v časovém limitu vyškrábat, a pokud se jim to nepodaří nebo se jim placka zlomí, budou zabiti.Následně Ukrajina na svém oficiálním Twitteru zveřejnila zprávu, která zní: „Hráči, otevřete kufřík a zkontrolujte jeho obsah.“ K vidění je nápis „Rusko“, a poté je připojen obrázek, který naznačuje, že Rusku se ukázal ukrajinský erb – trojzubec.Zmiňme, že challenge s cukrovou plackou v současné chvíli získává na popularitě na sociálních sítích, ale spíše s tradičními tvary, jako je trojúhelník, kruh, hvězda a deštník.Squid GamesHra na oliheň je velmi populární seriál, který je necelý měsíc od premiéry, která proběhla na Netflixu dne 17. září, číslem jedna na této streamovací službě.. Podle zápletky hrdinové série, z nichž se mnozí potýkají s finančními potížemi, bojují o velkou peněžní výhru a účastní se her o přežití. Pokud se hráčům podaří vyhrát šest dětských her, získají přes osm set milionů korun. Pokud prohrají, čeká je smrt. I přes svůj brutální obsah kraluje tato minisérie ve více než devadesáti zemích, včetně Česka.Streamovací služba Netflix byla založena v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 natáčí také vlastní filmy, seriály a televizní programy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

