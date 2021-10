https://cz.sputniknews.com/20211014/usa-pozaduji-aby-rusko-stahlo-z-evropy-rakety-porusujici-inf-16160275.html

USA požadují, aby Rusko stáhlo z Evropy rakety „porušující INF“

Odpověděl tak na žádost o vysvětlení vztahu administrativy prezidenta USA Joea Bidena k návrhu ruského lídra Vladimira Putina ohledně moratoria na rozmístění v Evropě raket středního a kratšího doletu.„Rusko již porušilo INF, když rozmístilo rakety. Takže rozhodnutí spočívá v tom, aby tyto rakety stáhlo,“ řekl Eberhardt.Na začátku roku 2019 oznámil Washington jednostranné vystoupení ze Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a obvinil Rusko z jejího dlouhodobého porušení. Moskva všechna obvinění popřela. Smlouva přestala platit 2. srpna téhož roku.Ruský prezident Vladimir Putin přišel později s novým návrhem na urovnání situace s růstem napětí v Evropě po vystoupení USA z INF. Zejména prohlásil, že Moskva je ochotná nenasazovat z dobré vůle v evropské části RF rakety 9M729, ale za podmínky vstřícných kroků ze strany NATO. Navrhl rovněž alianci kontrolu systémů Aegis Ashore s odpalovacím zařízením MK 41 na evropských základnách a raket 9M729 na kaliningradských objektech.Na červnovém summitu NATO učinili jeho účastníci prohlášení, že nepovažují za přijatelný návrh Ruska ohledně moratoria na rozmístění v Evropě raket středního a kratšího doletu po vypršení lhůty příslušné smlouvy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

