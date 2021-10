https://cz.sputniknews.com/20211014/v-nemecku-merkelovou-nazvali-ledovou-kanclerkou-a-zkritizovali-ji-za-necinnost-16170685.html

V Německu Merkelovou nazvali ledovou kancléřkou a zkritizovali ji za nečinnost

V Německu Merkelovou nazvali ledovou kancléřkou a zkritizovali ji za nečinnost

Německá vláda v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou je nečinná v otázce evropské energetické krize, fakticky nechala na pospas osudu obyvatele země a místní... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-14T19:01+0200

2021-10-14T19:01+0200

2021-10-14T19:01+0200

svět

německo

angela merkelová

názor

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15169430_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_bc51f265214c620fc3660b35062c160f.jpg

Noviny napsaly, že inflace v Německu překročila poprvé za 28 let 4 % a že ceny paliv, plynu a elektřiny rostou v zemi nevídaným tempem. Místní energetické společnosti již mají vážné potíže kvůli problémům na evropském plynovém trhu. Společnost Otima Energie se sídlem v Braniborsku například kvůli prudkému růstu cen plynu vyhlásila bankrot a přestala dodávat spotřebitelům elektřinu a zemní plyn. Jeden z největších německých energetických koncernů E.ON zase sdělil, že již neuzavírá s odběrateli smlouvy o dodávkách plynu.Ekonomické svazky a ochránci práv spotřebitelů trvají kvůli tomu na tom, že politici musí něco podniknout. Ministr dopravy Andreas Scheuer vyzval zejména ke snížení cen paliv pomocí snížení daní z energetických nosičů. Ledová kancléřka, jak nazvali Merkelovou v článku, však neplánuje žádná mimořádná opatření na normalizaci situace. Stejný názor zastávají také na Ministerstvu ekonomiky SRN, mají tam za to, že situace není zatím kritická, že žádné konkrétní akce nejsou potřebné.Bild má přitom za to, že právě aktivity Merkelové, zejména podpora výstavby ruského plynovodu Nord Stream 2 nehledě na četné protesty, způsobily zhoršení energetické situace jak v samotném Německu, tak v dalších evropských státech. „Dnes je plynovod hotový. Šéf Kremlu Vladimir Putin dělá právě to, před čím vždy varovali experti, vydírá Německo a Evropu!“ píše list.Od začátku roku zdražilo těžené palivo téměř čtyřnásobně. Dne 6. října překročila jeho cena poprvé 1 900 dolarů za tisíc kubíků. Příští den prohlásil prezident RF Vladimir Putin, že Rusko je připraveno zvýšit export plynu do Evropy za účelem boje s krizí. Hned na to klesly ceny paliva pod 1 000 dolarů za tisíc kubíků.Západní země přitom obviňují Rusko z energetické krize v Evropě a USA. Americký kongresman Michael McCole prohlásil, že Moskva záměrně vyprovokovala skok cen plynu omezením dodávek na evropský trh a vyzval USA k novým sankcím proti plynovodu Nord Stream 2.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Vždy měla vyčkávací taktiku, k práci odstup. Vypadá to, že spíše v zákulisí škodí nejvíce. Přesto ji Germáni, vždy poslouchající svého tatíčka, dlouho volili a nyní ji chtějí udělat sochu, jak sedí na koni. Tohoto "Koněva" asi jednou strhnou. 🐸🐸🐸

daniel walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

5

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, angela merkelová, názor, politika