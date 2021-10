https://cz.sputniknews.com/20211014/vedci-uvedli-potravinu-snizujici-riziko-smrti-16161396.html

Vědci uvedli potravinu snižující riziko smrti

Vědci uvedli potravinu snižující riziko smrti

Vědci z Íránu a Kanady zjistili, že pravidelná konzumace mastných kyselin obsažených v ořeších, semínkách a rostlinných olejích snižuje riziko smrti na všechny... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

Autoři vykonali metaanalýzu více než 40 vědeckých výzkumů zveřejněných v období 1991-2021, které zkoumají vliv konzumace kyseliny alfa-linolenové (ALA), polynenasycené mastné kyseliny ze skupiny takzvaných nenahraditelných mastných kyselin, která patří do třídy omega-3 nenasycených mastných kyselin, na lidské zdraví. Alfa-linolenová kyselina je obsažena v takových rostlinných potravinách jako sója, ořechy, řepkový olej a lněná semínka.Dohromady se průzkumu zúčastnilo na 120 tisíc lidí ve věku 18-98 let, kteří byli sledování 2-32 let. Výsledky braly ohled na takové dodatečné faktory jako věk, váha, kouření, konzumace alkoholu a tělesné aktivity.S ohledem na všechny tyto faktory a důkladné zhodnocení každého výzkumu ohledně systematické chyby autoři zjistili, že velká spotřeba ALA souvisí se snížením rizika úmrtí na všechny příčiny o 10 %, srdečně-cévní onemocnění o 8 % a ischemii o 11 procent.Je to ekvivalentní snížení o 113 smrtí na 10 tisíc lidských let na všechny příčiny, o 33 případů úmrtí na srdečně-cévní onemocnění a o 23 případů úmrtí na ischemii. Velká konzumace ALA však souvisí s trochu vyšším rizikem smrti na rakovinu, 63 dodatečných smrtí na rakovinu na 120 tisíc lidí.Co se týče dávek, zvýšení konzumace ALA o jeden gram denně, což je ekvivalentní jedné polévkové lžíci řepkového oleje, nebo 0,5 unce oleje z vlašských ořechů, souvisí podle hodnocení výzkumníků s pětiprocentním snížením rizika smrti na srdečně-cévní onemocnění.Autoři připomněli, že kvůli pozorovací formě většiny zanalyzovaných prací nemůže být zjištěna souvislost mezi příčinou a následkem, ale v budoucnu se plánují věnovat této otázce.Nehledě na příznivý vliv omega-3 mastných kyselin na zdraví vědci vyzvali k opatrnosti vůči doporučením ohledně zvýšení jejich spotřeby kvůli jistému riziku vzniku onkologických chorob. Pro zhodnocení tohoto rizika jsou potřebné další výzkumy, poznamenali autoři.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

