https://cz.sputniknews.com/20211014/vondracek-prezident-zeman-svola-uvodni-zasedani-nove-snemovny-na-8-listopadu--16160406.html

Vondráček: Prezident Zeman svolá úvodní zasedání nové sněmovny na 8. listopadu

Vondráček: Prezident Zeman svolá úvodní zasedání nové sněmovny na 8. listopadu

Prezident Miloš Zeman svolá ustavující schůzi Poslanecké sněmovny na 8. listopadu. Po schůzce s kancléřem Vratislavem Mynářem to řekl dosluhující šéf dolní... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-14T10:59+0200

2021-10-14T10:59+0200

2021-10-14T11:16+0200

česko

zasedání

miloš zeman

poslanecká sněmovna

vláda české republiky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1073/48/10734818_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a3d07220cfbb6d292ccf0ab425b2a449.jpg

„Účelem schůzky byla výměra informaci a mohu potvrdit, že pan prezident svolá to úvodní zasedání na osmého listopadu,“ uvedl Vondráček pro ČT po jednání na Hradě.„Čekám to v rozmezí opravdu dnů,“ doplnil k tomu, kdy Zeman k tomuto kroku oficiálně přistoupí.8. listopadu je dnem, kdy by se poslanci museli v každém případě sejít. Zmiňme také, že koalice Spolu a PirSTAN včera oznámily, že chtějí jednat o vládě tak, aby mohly do 8. listopadu podepsat vládní koaliční smlouvu. „Všechna společná jednání a práce by měla vést k tomu, abychom nejpozději do 8. listopadu mohli podepsat společnou koaliční smlouvu,“ řekl ve středu během brífinku předseda ODS Petr Fiala.

Lubomír Balvin • Všímáte si,co učí páni učitelé Ing. L. Balvín-Sokrates,Hus o manipulaci profesionálních vyplachovaču mozku médii, ovládanými z N-Yorku? Po podvodné porážce ANO média okamžitě pŕestali manipulovat lidi pomlouváním ANO a začala pomlouvat Zemana!Ten je jedinou překážkou VYKRADENÍ ČR BRANIBORKAMI(všech pohlaví),USAky a Němci-Sudeťáky. 3

Lubomír Balvin Co myslíte, kdo potřebuje odstranit prezidenta Zemana? Je to zřejmě ta samá Globální mafie degenerantu se ženským mozkem, co zavraždila presidenta Kennedyho a daší miliony lidí v USA a ve světě. To a víc učí pan učitel Ing. L. Balvín, Sokrates 2

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zasedání, miloš zeman, poslanecká sněmovna, vláda české republiky