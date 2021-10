https://cz.sputniknews.com/20211015/at-vladu-sestavi-petikoalice-vzkazuje-babis-hodla-byt-v-opozici-16184122.html

Ať vládu sestaví pětikoalice, vzkazuje Babiš. Hodlá být v opozici

V rozhovoru pro rádio Frekvence 1 premiér prohlásil, že by od prezidenta nepřijal pověření jednat o sestavení kabinetu. Je připravený být v opozici. 15.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle Babiše je „protibabišovský“ pětiblok pevný, a nemá proto smysl přijímat pověření o sestavení vlády.Dále ujistil, že bude „do poslední chvíle“ normálně pracovat jako premiér.Připomeňme, že v úterý Babiš novinářům sdělil, že mu Zeman během nedělní schůzky oznámil, že když nastane chvíle, osloví ho s pověřením k sestavení vlády. ANO má po volbách nejsilnější poslanecký klub, ale koalice Spolu a PirSTAN již dříve deklarovaly ochotu sestavit spolu vládu.Právě krátce po této schůzce byl prezident převezen sanitkou do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze, kde se léčí na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM).Lidovci již dříve dnes prohlásili, že chtějí vládní koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády koalic Spolu a PirSTAN schvalovat na stranické úrovni 5. listopadu. Dříve zástupci koalice oznámili, že chtějí programové prohlášení vlády podepsat do 8. listopadu.Sesadí Zemana?Prezident se nyní nachází v nemocnici a jeho zdravotní stav stále není jasný. Z politiků ho po hospitalizaci navštívil pouze ve čtvrtek šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Během schůzky prezident podepsal rozhodnutí svolat zasedání nové Sněmovny dne 8. listopadu. Nicméně, politici i novináři spekulují, že podpis není pravý.V den Vondráčkovy návštěvy ÚVN Zemanova manželka Ivana na tiskové konferenci řekla, že Zeman je nemocný a spekulace o jeho zdravotním stavu jsou neetické.Ve středu Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje psal, že Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu přitom způsobuje jaterní cirhóza. Kromě toho má být Zeman údajně dezorientovaný a má obtížně komunikovat.Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pátek na tiskové konferenci nevyloučil, že může dojít k aktivaci článku 66 ústavy. V úterý by to měla projednat senátní ústavní komise. Podle tohoto článku usnese-li Sněmovna a Senát, že prezident nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad, přesunou se jeho pravomoce částečně na předsedu vlády a zčásti na šéfa dolní komory. Jmenování premiéra a členy vlády by měl tudíž na starosti předseda Sněmovny.Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ale varoval, že by šlo o násilné sesazení prezidenta a nově vzniklá vláda by byla nelegitimní.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211015/senator-jaroslav-doubrava-prezident-a-hyeny-16179008.html

Réunion I na tom vydělá. Lépe bude moci kritizovat podlosti a nesmysly pětikoalice a bude mít otevřená vrátka k prezidentování, pokud volby nebudou zmanipulovány sionisty a prezidentem se nestane generál Pavel. 2

Réunion Zoufalý hecker K. Olinka zase kopíruje můj příspěvek a znovu ukládá do diskuse... 1

