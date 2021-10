https://cz.sputniknews.com/20211015/dalsi-vylev-stehlikove-ucelem-lzi-o-rozhovorech-vondracka-se-zemanem-je-zabranit-odvolani--16179563.html

Další výlev Stehlíkové: Účelem lži o „rozhovorech“ Vondráčka se Zemanem je zabránit odvolání

Bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková je například zcela přesvědčena, že ani Babiš ani Vondráček na žádné návštěvě u prezidenta vůbec nebyli. Jedná se podle ní spíše o záměrně vypouštěnou lež do veřejného prostranství, která by měla zabránit opodstatněnému odvolání prezidenta kvůli jeho zdravotnímu stavu.To, že policie vyhověla požadavku Ústřední vojenské nemocnice v Praze a zamezila možnosti snadného přístupu k prezidentovi, vnímá jako výsledek nepravomocného jednání ze strany prezidentské kanceláře také politik TOP 09 Marek Ženíšek.„Policie chrání prezidenta před jeho vlastními lidmi, a dokonce bude prověřovat, jestli někdo zfalšoval Zemanův podpis. Volbami minulý týden to rozhodně neskončilo, naopak, teprve to začalo. Česko patří na Západ, ne na Východ,“ vybízí Ženíšek k boji proti nespravedlnosti.K celé situaci se vyslovil také i generál Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu české armády.„Profesor Zavoral a ÚVN jsou v mimořádně nezáviděníhodné pozici mezi mlýnskými kameny politiků, médií i bezskrupulózních spolupracovníků prezidenta. Nepochybuji, že se mu v ÚVN dostává prvotřídní péče. Není fér dělat z lékařů a zdravotníků prostředníky toho nechutného divadla,“ tvrdí generál Pavel.Novinář z Respektu Marek Švehla se ale na rozdíl od Stehlíkové domnívá, že si Kancelář prezidenta ČR zvolila současnou taktiku pro poněkud jiný účel než pouhé zakrytí faktu pracovní neschopnosti Zemana.„Proč Mynář zachází se Zemanem jako s onucí, ignoruje Senát a ANO u toho asistuje? Možná ví, že je konec. Tak přimějí parlament spustit článek 66 a Babiš pak bude v kampani nahánět Zemanovy voliče slovy „my ho viděli, byl ok, ale oni nepočkali a nemocného prezidenta vám odvolali“,“ předpověděl vývoj událostí Švehla.Reakce BabišePřipomeňme, že prezidenta bez vědomí ošetřujícího lékaře, ředitele nemocnice Miroslava Zavorala, navštívil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (za ANO). Toho přivedl k Zemanovi hradní kancléř Vratislav Mynář. Vondráček po setkání s prezidentem novinářům řekl, že Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a že podepsal rozhodnutí o svolání nové Sněmovny na 8. listopadu 2021. Setkání podle Vondráčka fotil ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta Vladimír Kruliš.Premiér Andrej Babiš celou situaci v komentáři pro iDNES.cz odsoudil. Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

