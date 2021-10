https://cz.sputniknews.com/20211015/die-welt-ceny-plynu-mohou-byt-v-budoucnu-jeste-nestabilnejsi--16179425.html

Die Welt: Ceny plynu mohou být v budoucnu ještě nestabilnější

Die Welt: Ceny plynu mohou být v budoucnu ještě nestabilnější

Nynější prudký růst cen plynu nemusí být zdaleka posledním, píše Die Welt. Odborníci v oblasti energetiky podotýkají, že plyn bude ještě dlouho důležitým... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-15T14:34+0200

2021-10-15T14:34+0200

2021-10-15T14:34+0200

svět

německo

plyn

krize

die welt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/294/55/2945502_0:183:3505:2154_1920x0_80_0_0_da1de3f4c5c59afff45887792464ad1c.jpg

Značný růst cen plynu a elektřiny je už problém nejen pro chudé vrstvy obyvatelstva, ale i pro střední třídu, píše Die Welt. Minulou středu předložila dokonce Evropská komise seznam opatření, která mají ochránit občany a podniky EU před růstem cen energie.Odborníci přitom varují, že nynější růst cen není jednorázovým jevem a že se výkyvy cen mohou v budoucnu opakovat, přičemž jednou z příčin bude zavedení „zelených technologií“.Jak píše Die Welt, nynější situace ukazuje, že hlavním faktorem růstu cen energie je růst ceny plynu podmíněný zvýšením poptávky po pandemii, prázdnými plynojemy, sníženými dodávkami z Ruska, a také mezinárodní konkurencí o přístupný LNG. Přitom se v EU generuje 20 % elektřiny za pomoci plynu; navíc v letošním roce vyrobily větrné a sluneční elektrárny méně elektřiny, než obvykle vyrábějí.Podobný scénář se může opakovat i v následujících letech, uvádějí noviny, a to nejen v Evropě, ale po celém světě. Podle odborníka Nikose Tsafose není důvod předpokládat, že svět s nižšími emisemi oxidu uhličitého bude mít nižší ceny energií. Problém je v tom, že plyn bude hrát důležitou roli při přechodu na zelené hospodářství, píše Die Welt. Evropa bude záviset na plynu i v příštích desetiletích, a to navzdory aktivnímu rozvoji alternativních zdrojů energie. Podle propočtů Evropské komise zůstane plyn v EU „přechodným palivem“ až do roku 2050.Odborníci uvádějí, že v takových podmínkách není pravděpodobné, že by evropské podniky aktivně investovaly do plynárenské infrastruktury, přestože plyn bude ještě dlouho aktuální, píše Die Welt. V důsledku toho se při nedostatku investic stane energetický trh méně stabilním, což dále vytvoří základ pro nové zvyšování cen. Podle Nikose Tsafose mohou být ceny ještě nestabilnější, než jsou nyní.Situaci může zhoršit i očekávaný růst globální poptávky po plynu, píší noviny. Simone Taliapertová, odbornice na energii, se domnívá, že hlavním zdrojem růstu poptávky bude Asie a především Čína. Peking nakoupí plyn v rekordních objemech, aby nahradil své tepelné elektrárny, které generují velké množství oxidu uhličitého.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211015/evropa-zacala-spotrebovavat-plyn-z-podzemnich-plynojemu-16176864.html

Zdeněk Krátký Bubububu! Homosexuálové se semknou a zahřejí se. Zbytek populace planety zahyne! 2

Karel Adam A viníkem bude kdo, zelení nebo opět Putin ?

2

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, plyn, krize, die welt