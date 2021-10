Dočká se toho Škoda? Největší výrobce čipů postaví továrnu… V roce 2024

https://cz.sputniknews.com/20211015/docka-se-toho-skoda-nejvetsi-vyrobce-cipu-postavi-tovarnu-v-roce-2024-16181537.html

Tchajwanská společnost TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) postaví v Japonsku továrnu na výrobu polovodičů, aby se vypořádala s globálním problémem s... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

Očekává se, že závod bude provozován společně se společností Sony Group Corp. a bude mimo jiné vyrábět polovodiče používané v automobilech, protože právě v tomto segmentu se nejostřeji projevuje deficit, vyvolaný zvýšenou poptávkou. Výroba v závodě pravděpodobně začne až koncem roku 2024.Zatímco Wei nezveřejnil plánované umístění závodu, řekl, že bude vyrábět 22 nanometrové a 28 nanometrové čipy. Podle japonského ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu se čipy této velikosti používají v automobilech a spotřební elektronice.Tento plán musí ještě schválit správní rada společnosti. Japonský premiér Fumio Kišida uvedl, že TSMC investuje do továrny zhruba 1 bilion jenů (193 miliardy korun) a že jeho vláda poskytne finanční pomoc.Celosvětový nedostatek polovodičů hrál do karet výrobcům, protože tržby deseti největších společností rekordně vzrostly. Podle TSMC bude nedostatek čipů pokračovat i v roce 2022 při rychle rostoucí poptávce. Firma díky němu zvýšila ve třetím čtvrtletí zisk o 13,8 procenta na 5,56 miliardy dolarů. Společnost TSMC také zvýšila prognózu růstu výnosů pro rok 2021 na zhruba 24 procent ve srovnání s dřívější prognózou – 20 procent – a citovala průmyslový trend rostoucí poptávky po čipech.Škoda Auto nemá pro lidi práciKritický nedostatek součástek dostal automobilku Škoda Auto podle jejích odborů do nejsložitější situace v její novodobé historii. Pro mnoho zaměstnanců nemá práci, a tak chystá rozsáhlé stěhování personálu. Někteří lidé se podle odborů dokonce přemístí do jiných závodů.Se sníženou výrobou počítají odbory i pro příští rok. Věří ale, že se podmínky zlepší ve druhé polovině roku, tedy v době, kdy by mohlo na trh proudit více čipů.Za zmínku stojí, že kromě nedostatku čipů má na výrobu vliv i výrazný tlak koncernu VW na výrobu elektrických vozů. Mezi zaměstnanci se tak hovoří o ukončování výroby některých modelů a také se hromadí obavy z toho, aby byl v budoucnu zajištěn výrobní program.V blížícím se kolektivním jednání odborů se Škodovkou tak bude žhavým tématem zaměstnanost. Automobilka v Česku zaměstnává přes 35 tisíc lidí, jimž průměrně vyplácí více než padesát tisíc korun měsíčně v hrubé mzdě. Prioritou odborů i firmy je udržet zaměstnanost.Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

