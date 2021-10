Evropa začala spotřebovávat plyn z podzemních plynojemů

https://cz.sputniknews.com/20211015/evropa-zacala-spotrebovavat-plyn-z-podzemnich-plynojemu-16176864.html

Podotýká se, že podle výsledků plynového dne 13. října odběr plynu poprvé převýšil načerpání, a to značně, o 70 procent.13. října začaly odebírat plyn z plynojemů Německo, Francie, Rakousko a Česko. Maďarsko spotřebovává své zásoby od začátku října, Nizozemsko – od 5. října, Polsko – od 10., a Slovensko – od 11. října.Upřesňuje se, že v závislosti na povětrnostních podmínkách může později v jednotlivých zemích čerpání pokračovat.V roce 2020 začal přechod od načerpávání k odběru v Evropě ve stejném termínu – 12. října. Počasí je v letošním roce také přibližně stejné jako loni. Očekávaná průměrná teplota v říjnu 2021 je nižší než loňská o necelou polovinu stupně.Přitom v roce 2020 byla situace zcela jiná – v plynojemech byl rekordní objem plynu nahromaděný v důsledku dvou teplých zim a pro trh bylo výhodné začít spotřebovávat zásoby o něco dříve. V letošní sezóně jsou ale zásoby na historicky minimální úrovni, něco přes 78 %. Očekávalo se, že načerpání plynu do podzemních plynojemů v Evropě bude trvat déle, protože je nutno vytvořit větší zásoby.Podotýká se, že hlavním činitelem, který vyvolává růst cen plynu, je stav zásob plynu v evropských plynojemech a nemožnost je naplnit na bezpečnou úroveň do příchodu zimy kvůli globálnímu deficitu. Svůj vliv na to má také růst ceny paliva na jiném, ještě silnějším pólu poptávky – v Asii.Vicepremiér RF Alexandr Novak 15. října prohlásil, že vysoké ceny plynu v Evropě se vysvětlují nikoli nedostatečnou nabídkou, ale nízkou úrovní naplnění plynojemů. Podotkl rovněž, že Rusko plní dohody v plném objemu a že evropští partneři to potvrzují.Téhož dne člen výboru pro energetiku spolkového sněmu za stranu Alternativa pro Německo Steffen Kotré v rozhovoru pro noviny Izvestija potvrdil, že Rusko splnilo všechny své závazky, pokud jde o dodávky plynu. Zdůraznil, že tím, že obviňuje Moskvu z růstu cen energetických nosičů, překládá Evropa odpovědnost za následky své ideologizované energetické politiky.Předtím, 14. října, Novak oznámil, že plynovod Nord Stream 2 bude hotov v nejbližších dnech. Podle jeho slov záleží další vývoj situace s fungováním plynovodu na evropském regulátoru. Vicepremiér kromě toho zdůraznil, že evropští partneři nepožádali zatím Rusko o zvýšení dodávek plynu.Předseda výboru spolkového sněmu SRN pro ekonomiku a energetiku Klaus Ernst vyslovil názor, že co nejrychlejší uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2 by napomohlo snížení cen plynu. Oznámil rovněž, že růst cen plynu je spojen mj. se snížením dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropské unie.Prezident RF Vladimir Putin 13. října vysvětlil, že růst cen plynu v Evropě je důsledkem nedostatku elektrické energie, a nikoli naopak. Podotkl, že v létě v Evropě nepospíchali s obnovením zásob v podzemních plynojemech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

