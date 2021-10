https://cz.sputniknews.com/20211015/hlavni-hygienicka-svrcinova-uvedla-mozny-termin-ukonceni-hrazeni-testu-bude-ale-platit-rada-vyjimek-16185199.html

Hlavní hygienička Svrčinová uvedla možný termín ukončení hrazení testů. Bude ale platit řada výjimek

Hlavní hygienička Svrčinová uvedla možný termín ukončení hrazení testů. Bude ale platit řada výjimek

Pavla Svrčinová v pátek informovala o tom, že stát může od konce listopadu přestat hradit preventivní testy na covid-19 . České ministerstvo zdravotnictví... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-15T20:26+0200

2021-10-15T20:26+0200

2021-10-15T20:26+0200

česko

děti

testování

pavla svrčinová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/13280592_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_7440d55cc9dc5381ecbe6b070f4e46b9.png

Předpokládá se, že ministerstvo zdravotnictví navrhne zrušit hrazení testů z veřejného zdravotního pojištění, a to s platností od 1. prosince letošního roku. Možnost otestovat se zdarma zůstane jen pro některé skupiny obyvatelstva, a to včetně dětí starších 12 let, osoby s příznaky nákazy či pro ty, kteří měli kontakt s infikovanými. Šéf českého resortu zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že výjimka bude platit i pro lidi, kteří byli naočkovaní první dávkou vakcíny.Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dnes také sdělila, že od začátku školního roku bylo mezi žáky odhaleno 2 420 případů nákazy. V souvislosti s tím se v karanténě ocitlo zhruba 12 tisíc dětí. Během plošného testování ve školách, které proběhlo na začátku září, bylo zjištěno 438 případů.Situace se zhoršujeMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes konstatoval, že se epidemie nevyvíjí dobře, a proto je třeba zkrátit platnost antigenních testů na jeden den a PCR na tři dny. Karanténa by měla po negativním PCR testu trvat týden.Jen za čtvrtek přibylo v ČR 1534 nových případů nákazy, což je nejvyšší počet od 11. května. Před týdnem, to znamená minulý čtvrtek, bylo evidováno 987 nově nakažených osob.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

děti, testování, pavla svrčinová