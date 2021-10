„Hot! Ženská má být za co chytit.“ Farna ohromila novou fotkou a rozpoutala diskusi o sexualitě

https://cz.sputniknews.com/20211015/hot-zenska-ma-byt-za-co-chytit-farna-ohromila-novou-fotkou-a-rozpoutala-diskusi-o-sexualite-16180001.html

Oblíbená zpěvačka polsko-českého původu Ewa Farna se na sociální síti podělila o novou fotografii z focení v rámci nových videoklipů. A i když toho... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

Ewa Farna se mezi svými fanoušky těší stále více oblibě. Je to zejména tím, že si na nic nehraje, je přirozená, a také odvádí dobrou a smysluplnou práci. Plusem je také to, že je pořádná kočka, a tak o ní fanoušci nejen rádi slyší, ale také se na ni rádi dívají.Jedním z jejích posledních příspěvků na Instagramu je nyní navíc snímek, na kterém jí to neuvěřitelně sekne a vypadá krásně žensky a velmi smyslně.A svým lookem doslova uchvátila své sledující. Ozvaly se dokonce i známé osobnosti.Také podle ostatních je maminka malého chlapečka vážně k nakousnutí.A další lichotky se jenom hrnuly: „Ewi, vypadáte skvěle. A mně, která se ve velikostech nevyzná, je mi úplně fuk, do čeho Vás narvali. Sluší Vám to.“V komentářích se pak objevovalo, že je Ewa překrásná, nádherná a bohyně, která vypadá zkrátka geniálně a sexy.Jiná ji pak označila za „symbol ženy“. Zmínka padla také na její ženské křivky, které většina lidí vnímá spíše pozitivině.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

