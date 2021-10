Po volebním rauši už i přílušníci Policie soutěží ve hře kopni si přímo nebo nepřímo do Zemana.

Vondráček se pro rádio Impuls vyjádřil ke kritice Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), která ve čtvrtečním prohlášení zkritizovala jeho návštěvu Zemana. Předseda Sněmovny se lékařům omluvil, ale zdůraznil, že Zemana navštívil na jeho žádost a on se domníval, že je jeho návštěva schválena. Řediteli nemocnice osobně volal a omluvil se mu.Impulsu dále řekl, že bude jednat s Hradem o tom, aby zveřejnil fotografie, které pořídil ředitel odboru protokolu Vladimír Kruliš.Vzápětí po zveřejnění rozhovoru ale s vlastním prohlášením přišla policie. Na Twitteru tvrdí, že Vondráčka nikdo z policistů k Zemanovi nedoprovázel.Předseda dolní komory následně svůj výrok korigoval:Vondráček dále tvrdil, že Zeman před ním dokument o svolání Sněmovny vlastnoručně podepsal. Popřel tak spekulace ohledně pravosti prezidentova podpisu.Po svém rozhovoru Vondráček zveřejnil tiskové prohlášení. V něm reaguje i na kritiku ze strany ÚVN o tom, jak popsal zdravotní stav.Přiznal ale, že ho Zeman pozval prostřednictvím svého kancléře Vratislava Mynáře.K případu se již vyjadřují někteří politici i novináři.Senátor Pavel Fischer vyjádřil obavy, že místo Zemana rozhoduje o politických otázkách jeho kancléř.Nová sněmovna by podle něj měla „neprodleně ustanovit vyšetřovací komisi, která se bude zabývat činností (a mnohdy nečinností) Kanceláře prezidenta republiky“.Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro iDNES.cz přirovnal Česko k banánové republice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Kdo lže a proč? K Zemanovi mě doprovodila policie, tvrdí Vondráček. Ta to odmítá

Okolnosti návštěvy šéfa Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) prezidenta Miloše Zemana se stále více zamotávají. Zatímco předseda dolní komory tvrdí, že ho k Zemanovi do pokoje doprovodila policie, ta to oficiálně popřela. „Nejsem člověk, který by lhal,“ tvrdí Vondráček a slibuje fotky z návštěvy.