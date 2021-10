https://cz.sputniknews.com/20211015/media-boeing-odhalil-nove-zavady-na-letadlech-787-dreamliner-16170214.html

Média: Boeing odhalil nové závady na letadlech 787 Dreamliner

Média: Boeing odhalil nové závady na letadlech 787 Dreamliner

Americká společnost Boeing Co., jeden z největších světových výrobců letecké, vesmírné a vojenské techniky, odhalila nové závady na letadlech typu 787... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

„Společnost Boeing se setkala s novou závadou u modelu letadla 787 Dreamliner. ... Problém spočívá v tom, že některé titanové díly letadel 787 vyrobených v posledních třech letech jsou slabší, než by měly být,“ uvedly noviny ve své zprávě.Problémy s těmito díly nejsou první závadou Dreamlineru. V červenci americký Federální úřad pro letectví USA (FAA) oznámil, že u letadel 787 Dreamliner, která ještě nejsou v provozu, se řeší problémy „v blízkosti příďové části“ letadla. V květnu FAA oznámil, že společnost Boeing Corporation pozastavila dodávky letadel 787 Dreamliner kvůli požadavkům leteckého regulačního úřadu.Mluvčí Boeingu novinám řekl, že společnost i přes výpadek dosahuje pokroku ve zlepšování výroby a zvyšování vlastních standardů. Upozornil také, že nová závada byla zjištěna v rámci probíhající inspekce společnosti Boeing.Společnost Boeing vyrábí širokou škálu civilních a vojenských letadel a vyvíjí vesmírné programy. Společnost Boeing má dvě hlavní divize: Boeing Commercial Airplanes, která vyrábí civilní letadla, a Integrated Defense Systems, která řídí vesmírné a vojenské programy.Alitalia končí kvůli bankrotuNejvětší italská letecká společnost Alitalia, která byla založena v roce 1946, ve čtvrtek ukončí provoz. Důvodem je podle dostupných informací bankrot.Tisková kancelář leteckého dopravce sdělila Sputniku, že poslední let společnosti Alitalia s číslem AZ1586 odstartuje ze sardinského města Cagliari ve čtvrtek večer a přepraví 177 cestujících na římské mezinárodní letiště Fiumicino. Letadlo bude pilotovat jeden z nejzkušenějších italských pilotů civilního letectví Andrea Gioia, který u společnosti pracuje od roku 1989 a má nalétáno přibližně 15 000 hodin.Od 15. října bude vedoucím leteckým dopravcem v zemi státní společnost Italia Trasporto Aereo (ITA), kterou v říjnu loňského roku zřídila vláda země. Úřady tehdy hovořily o „investici do budoucnosti“ a „restartu systému letecké dopravy“ a zdůraznily, že cílem operace je podpořit konkurenceschopnost vnitrostátního podnikání a cestovního ruchu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

