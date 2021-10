https://cz.sputniknews.com/20211015/ministr-vojtech-epidemie-se-nevyviji-spravnym-smerem-platnost-testu-a-karantenu-muzeme-zkratit-16182664.html

Ministr Vojtěch: Epidemie se nevyvíjí správným směrem. Platnost testů a karanténu můžeme zkrátit

Ministr Vojtěch: Epidemie se nevyvíjí správným směrem. Platnost testů a karanténu můžeme zkrátit

Počet nakažených lidí covidem-19 i počet hospitalizovaných osob v posledních týdnech stoupá. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch konstatuje, že se epidemie... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

„Musím bohužel konstatovat, že epidemie se nevyvíjí úplně dobrým směrem. Čísla jsou rostoucí ve všech indikátorech. V tuto chvíli se pohybujeme na realistické křivce, počty nakažených, ale i hospitalizovaných rostou,” prohlásil Vojtěch na tiskové konferenci.Jen za čtvrtek přibylo v ČR 1534 nových případů nákazy, což je nejvyšší počet od 11. května. Před týdnem, to znamená minulý čtvrtek, bylo evidováno 987 nově nakažených osob.Přestože hospitalizovaných pacientů s covidem-19 přibývá, omezování nemocniční péče se neplánuje.„Celková zátěž nemocnic je nízká. Jsme okolo tří procent celkové kapacity. Není tu v tuto chvíli krize ve smyslu omezování péče. Nicméně v tuto chvíli je trend rostoucí a lidé se musí uvědomit, že situace je nesporně dána zejména nižší proočkovaností, než bychom potřebovali,” konstatoval Vojtěch.Zatím je naočkováno 67,5 procenta obyvatel.„Jdeme do období respiračních chorob, jdeme do podzimního období, a pokud se nezvýší proočkovanost, tak se situace v nemocnicích může zhoršovat,” upozorňuje ministr a nabádá lidi k vakcinaci.Vzhledem ke zhoršující se situaci se ministerstvo zdravotnictví chystá změnit některá opatření, například zkrátit dobu platnosti testů na koronavirus. Platnost antigenního testu by měla být zkrácena ze tří dnů na jeden den, PCR z jednoho týdne na tři dny.„Myslíme si, že zejména v této době je to naprosto zásadní. Navrhujeme zkrácení PCR na tři dny a u antigenních testů na jeden den, tak aby systém byl více validní v době, kdy se virová nálož v populaci zvyšuje,” oznámil ministr.14denní karanténa by měla být v případě negativního PCR testu trvat pouze týden. „Je to spíše úleva pro rodiče a děti,” dodal Vojtěch.Další změnou má být to, že testy na koronavirus by už nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.„Je otázka, jestli v době, kdy máme naprosto dostupnou vakcinaci, která je plně hrazena, je vůbec ospravedlnitelné, aby testy byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,” prohlásil.Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek představil nový odhad vývoje.„Vzhledem k velké části populace, která dosud není očkovaná, a to včetně potenciálně zranitelných osob, stále hrozí rizikové scénáře vývoje,“ uvedl Dušek.Podle údajů platných k 15. říjnu je v nemocnici hospitalizováno 407 koronavirových pacientů.Na jednotkách intenzivní péče (JIP) leží 105 lidí, z nichž je 37 pacientů na umělé plicní ventilaci a dva jsou na přístroji ECMO zajišťující mimotělní oběh.Dušek tvrdí, že ve srovnání s rokem 2020 jsou nynější počty výrazně nižší díky očkování, kdy dokončenou vakcinaci už má přes šest milionů lidí.Zhruba 80 procent nově hospitalizovaných jsou neočkovaní lidé.„Neočkovaní lidé se dříve nebo později nakazí a existuje riziko, že by mohli mít těžší průběh,” upozornil ministr Vojtěch.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa Před volbami se tu psalo, že po volbách dojde ke zpřísnění. O prázdninách si kde kdo dělal co chtěl. V řetězcích se nedoplňovala a nedoplňuje dezinfekce, prodavačky bez rukavic a respirátorů. Mě stále dojímá, když mi v maso uzeninách prodavačka stejnou holou rukou dávkuje uzeniny i vydává a přijímá peníze.

