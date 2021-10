https://cz.sputniknews.com/20211015/nejvetsi-evropsky-vyrobce-oceli-omezil-vyrobu-v-casti-svych-zavodu-16175153.html

Největší evropský výrobce oceli omezil výrobu v části svých závodů

Největší evropský výrobce oceli omezil výrobu v části svých závodů

Největší evropská ocelářská společnost ArcelorMittal omezila výrobu v některých evropských závodech kvůli vysokým nákladům na elektrickou energii.

ArcelorMittal musela zavést „krátké selektivní přestávky“ v práci několika elektrických obloukových pecí, které vyrábějí dlouhlé výrobky používané převážně ve stavebnictví. Toto rozhodnutí bylo „reakcí na nadměrné náklady na elektrickou energii“, a společnost se nedomnívá, že to „značně ovlivní“ objemy výroby nebo schopnost uspokojovat poptávku spotřebitelů.Jak uvedly noviny The Financial Times, ArcelorMittal vyrábí v evropských závodech v průměru asi 40 milionů tun oceli ročně, z nichž asi 10 milionů tun je určeno pro stavební sektor.7. října agentura Argus Media oznámila, že ArcelorMittal zavedla na svou produkci přirážku ve výši 50 eur za tunu kvůli prudkému růstu cen elektrické energie. Ve společnosti to vysvětlili tím, že se výrobní cena oceli zvýšila o 120 eur za tunu. Zavedení přirážek oznámily rovněž britská hutnická společnost Liberty Steel, výrobce oceli British Steel, španělská Celsa a další, oznámila Argus Media.ArcelorMittal má výrobní kapacity v 17 zemích. V roce 2020 vyrobila tato společnost 71,5 milionu tun oceli. Podle tohoto ukazatele ji předstihuje pouze čínská China Baowu Steel Group (přes 115 milionů tun).Ceny plynu se začaly v Evropě zvyšovat letos na jaře. Historický rekord byl stanoven 6. října, kdy se dražil jeden tisíc kubíků zemního plynu za 1969,2 USD. Téhož dne však ceny poklesly na 800 USD. Ráno 14. října přesáhla cena jednoho kubíku zemního plynu na burze ICE 1200 USD.Předseda Ocelářské unie: Dražší povolenky snižují konkurenceschopnost průmyslu EUCena emisních povolenek vyšplhala v září na rekordních 64,37 eur za tunu CO2. S trojnásobným zdražováním od roku 2019 EK ve svém energetickém plánu nepočítala. Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie, vidí příčiny v obavách emitentů kvůli klimatickému plánu EU a zájmu investorů. Promluvil o následcích růstu pro ocelářský průmysl v ČR.Evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS) byl spuštěn před 16 lety pro snížení emisí skleníkových plynů průmyslovými odvětvími. Limity na emise pro jednotlivé státy ročně přiděluje EK dle plánu a v souladu se stanovenými klimatickými cíli. Připomínáme, že v červenci byl EK definován nový cíl na snížení CO2 na 55 % do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.Množství emisních emitovaných povolenek se pravidelně snižuje a s neupotřebenými povolenkami se obchoduje na aukcích. Jejich část se přiděluje zdarma pro vybrané energeticky náročně odvětví, zejména pro ocelárny a elektrárny. Cena za překročení emisních povolenek se přitom promítá do nákladu na výrobu energie a do cen průmyslového zboží, což znevýhodňuje český průmysl v porovnání s dovezeným ze zahraničí, kde podobné emisní limity neplatí.K růstu cen povolenek se vyslovil předseda představenstva Ocelářské unie Daniel Urban. Podle něho je zapříčiněn v první řádě očekáváním emitentů, že bezplatná alokace nepokryje jejich potřeby a budou tedy nuceni povolenky dokupovat. V komentáři pro Sputnik uvedl i dva další důvody: Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

