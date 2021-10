https://cz.sputniknews.com/20211015/nemecka-vlada-oznamila-priciny-ktere-vedly-k-drastickemu-rustu-cen-energie-16173965.html

Německá vláda oznámila příčiny, které vedly k drastickému růstu cen energie

Německá vláda oznámila příčiny, které vedly k drastickému růstu cen energie

Spekulace o tom, že Rusko nedodržuje smluvní závazky o dodávkách plynu a využívá výslednou cenovou destabilizaci jako prostředek politické páky, jsou zcela... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-15T06:58+0200

2021-10-15T06:58+0200

2021-10-15T06:58+0200

plyn

německý spolkový sněm

ceny

zdražování

evropská unie (eu)

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/223/81/2238107_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_e86efa03171458e93a13882289ff36fb.jpg

Mezitytopříčiny Ernst řadí například snížení dodávek zkapalněného zemního plynu do evropského regionu a zvýšení jeho importu do zemí Asie.Ministerstvo hospodářství a energetiky SRN rovněž uvádělo, že v létě Rusko a Norsko, země klíčové pro dodávky plynu do Německa, prováděly ve svých plynárenských zařízeních technické práce. Navíc se vyskytly také potíže při výrobě plynu, což logicky vedlo ke snížení objemu dováženého paliva.Německý poslanec poznamenal, že na zdražování měla vliv také daň z emisí CO₂, jakož i to, že se poptávka po plynu opět zvýšila v důsledku oživení ekonomiky po krizi způsobené šířením covidu-19.„Rusko však není odpovědné za drastické ceny plynu. Německá vláda nemá žádné informace o nedodržování smluvních závazků ruskými dodavateli energie,“ dodal.Ceny plynu v Evropě rostouListopadové futures na plyn v Evropě podle posledních údajů burzy ICE Futures narůstají.Cenné papíry podle indexu holandského TTF (nejlikvidnějšího evropského hubu) startovaly 14. října na 1 127,5 dolaru za tisíc kubíků a k 07:13 zdražily na 1 157,5 dolaru. Je to o 3,1 % víc než včera.Evropský plynový trh je v posledních měsících neklidný. Na začátku srpna činila cena futures přibližně 515 dolarů za tisíc kubíků, ke konci září stouply víc než na dvojnásobek a 6. října dosáhly historického maxima 1 937 dolarů. Poté následovalo určité snížení, ceny však byly stejně vyšší než tisíc dolarů.Experti tuto situaci vysvětlují několika příčinami: malé naplnění evropských podzemních nádrží, omezená nabídka ze strany hlavních dodavatelů a vysoká poptávka po zkapalněném zemním plynu v Asii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211014/v-nemecku-merkelovou-nazvali-ledovou-kanclerkou-a-zkritizovali-ji-za-necinnost-16170685.html

Flaška Vaška Takže za to může náš fašistický kamarád USSA??? 2

Vladimír Štumpa Opravy, doplnění zásobníků včas, a další, bylo přece pro stát zvládnutelné. Jak se plánuje ? Germánie to tedy nezvládla, potažmo neschopná Adolfa Merkel. A zima bube poněkud více nepříznivá než jindy. Němci asi budou raději trávit zimu na Ibize, na Kanárech a jinde. Jiní budou doma pod dekou ve svetrech, a to se neví, jestli budou mít dost potravin. Že by pomohly státní nouzové zásoby ? 2

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, německý spolkový sněm, ceny, zdražování, evropská unie (eu)