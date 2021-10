https://cz.sputniknews.com/20211015/paroubek-pokud-pravice-zatne-sekeru-do-verejnych-financi-do-pul-roku-mame-lidi-v-ulicich-16183020.html

Paroubek: Pokud pravice zatne sekeru do veřejných financí, do půl roku máme lidi v ulicích

V rozhovoru Sputniku s Jiřím Paroubkem se dozvíte, z čeho mu jde mráz po zádech, co hrozí ČSSD, jaké chyby se dopustil Sobotka a Hamáček a proč má... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

V článku „Rozdělování koryt“ píšete o nekompetentnosti uchazečů o ministerská křesla v nové vládě. Pan starosta Kolář, zatím stínový ministr zahraničních věcí, je podle vašeho článku navíc „rusožrout“, paní Černochová, možná ministryně obrany, „militaristka“. Prohrála ČSSD v letošních volbách proto, že byla málo militaristická a rusožroutská, když ji „převálcovali“ lidé typu Černochové (ODS) a Koláře (TOP 09)? Novou vládu vidíte jako ansámbl „smutného představení“… Je v něčem nějaká naděje?Jiří Paroubek: Tak samozřejmě, že v politice nutně nemusí být v čele ministerských resortů odborníci, kteří rozumí detailně dané problematice. Měli by to ale být političtí manažeři, kteří jsou schopni řídit svěřený resort a využít všech odborných znalostí a zkušeností jeho expertů. To pochopitelně vyžaduje velkou zkušenost, erudici v oblasti řízení a samozřejmě je vhodné, pokud se ještě kandidát na ministra o tento resort, řekněme dlouhodobě zajímá anebo dokonce má odbornost, která se shoduje se zaměřením daného resortu. Ale když se dívám na některá jména, která by se měla dostat podle všeho do čela ministerských resortů, jímá mě hrůza. Ti lidé nikdy nic neřídili, nejsou se nejspíš schopni zorientovat ve složitých problematikách daných resortů. Těch pár odborníků, které vidím v řadách budoucích vládních stran (V. Michalík), nejspíš nebude do čela ministerstev povoláno. Z tohoto hlediska to bude opravdu smutné představení. Jak to kdysi řekl klasik (K. Marx) o návratu Bourbonů na francouzský trůn v roce 1815: „Nic nezapomněli a nic se nenaučili“.Teď si myslí, že mají moře po kolena a že mohou všechno, ale republika je opravdu ve složité situaci a oni nemají zkušenosti z výkonu exekutivních funkcí.Když jsme u nekompetentnosti: Vzpomínám, že Nečasova vláda ODS se v určitou chvíli musela opřít o takovou osobnost, jakou byl Roman Pekárek, který v roce 2012 na Radiožurnálu podal výkon, který někteří psychiatři nazvali nelichotivými termíny. Existují názory, že nekompetence politiků je určitým záměrem. Jak je třeba možné, že se ministryní obrany mohla stát Karolína Peake? Ve funkci byla osm dnů a zřejmě ji vaz srazilo i to, že si ji novináři zeptali, kolik motorů má letadlo Casa.Těch ukázek nekompetentnosti v minulosti u ministrů pravicových vlád bylo jistě mnohem více, ale nechme minulost minulostí, podívejme se na současnost. Nechme vládu Petra Fialy rozvinout naplno své úsilí a uvidíme. Pokud budou dělat nesmysly, které hlásají, např. osekání výdajové části rozpočtu na rok 2021, což znamená rozpočtové provizorium pro začátek příštího roku, budou to velké komplikace pro lidi. A pokud pravice zatne sekeru do veřejných výdajů, můžeme mít už za půl roku nebo nejpozději za rok lidi v ulicích.Může být za erozí kdysi silné ČSSD a) vnitřní „pátá kolona“ (podobné musela čelit nejednou i ODS), nebo b) další výměna generací, kdy lidé mladší fungují podle trochu jiných paradigmat, unášeni technologickými inovacemi (transhumanismem) atd.? Nebo c) příčinu hledejme v nevyužitém potenciálu spolupráce ČSSD a ANO?Myslím si, že důvodů, proč se ČSSD neprosadila do sněmovny ve volbách, je celá řada. Ta eroze a postupný rozpad strany začal už za předsedy Sobotky, který nedokázal zastavit trvalý pokles podpory ČSSD, jenž následoval po mém odchodu v roce 2010 z předsednické funkce. Nebyly žádné programové posuny. Marketing strany v zásadě neexistoval. Strana nebyla schopna prakticky se zabývat otázkami, které vždy zajímaly její potenciální voliče. B. Sobotka také zorganizoval genocidu těch lidí, kteří mu podle jeho milců a poradců mohli překážet. A tak řada talentovaných lidí prostě skončila anebo skončila u konkurence (J. Tejc). Mohl bych pokračovat ve výčtu strategických, a také desítek taktických chyb a omylů. Zjednodušeně řečeno, ČSSD za Sobotky ztratila důvěryhodnost a za J. Hamáčka ji nezískala zpátky. Je to škoda, protože za obě dvě funkční období, po které byla ČSSD ve vládě, odvedla pro lidi slušnou práci.Bývalým členem ČSSD je Miloš Zeman. Jeho zdraví jde z kopce prakticky současně s jeho prezidentskou funkcí (nelze si nevšimnout…). Jeho tiskový mluvčí mediální útoky na hlavu státu (na jeho zdraví) považuje za pokus o státní převrat. Pokud se prezident rozhodne odejít dříve do penze, Andreji Babišovi nebude vadit vyčkávání v opozici, v Parlamentu nezasedne klasická levice a pětikoaliční „kočkopes“ dostane zelenou: otevře-li nová vláda stavidla své fantazie a iniciativy (krom výkonu bruselských direktiv), co vlastně můžeme čekat, že bude? Špidla měl třeba tvrdit, buď euro, nebo válka…Každý má právo na to, být nemocný. Když vidím a slyším hysterická vyjádření pravičáků typu Němcové ad., kteří by rádi se Zemanem skoncovali úplně, jsem opravdu znepokojen. Ti lidé jsou demokraté jen tehdy, pokud musí. A teď mají triumfalistické pocity. Je potřeba je ale vrátit na zem. Milion voličů, který nehlasoval pro pět pravostředových stran (mezi jinými byl mezi nimi i můj hlas) tím, že nemá zastoupení ve sněmovně, vlastně umožnil vládu stran české pravice. Takže tak velký triumf to ze strany pravice zrovna nebyl. Získali sice většinu mandátů v příští sněmovně, ale ne většinu národa.Říkáte, že nevylučujete opětovný vstup do politiky. Zní názor, že škoda milionu propadlých hlasů teď ve volbách… V Parlamentu zástupci klasické levice nezasednou. Není tohle tak trochu výzva?Už jsem řekl jasně, že pokud budu vyzván, abych se vrátil do ČSSD, a budu vědět, že za tímto stojí většina členů strany, vrátím se. Ale pak by se muselo začít opravdu tvrdě makat. A nevím, jestli jsou na to někteří lidé (Poche, Petříček a spol.) stavění. Chci pomoci, ale ne za každou cenu. Rok a půl jsem se snažil pomáhat bývalému vedení ČSSD, respektive bývalému předsedovi, připravil jsem mu celou řadu materiálů, použitelných k politické práci, ale využito bylo jen velmi málo z nich. Ale zas na druhé straně se nechci dohadovat s politickými trpaslíky o tom, že nejsem vhodnou osobou, protože jsem třeba ve druhé třídě sešlehal kopřivami spolužačku. Úspěchy, které jsem s ČSSD dosáhl, byly výsledkem tvrdé práce, ale také výsledkem uplatnění jasného pracovního plánu, který se mi dařilo v průběhu let postupně realizovat.Posledních deset let jsem ale netušil, kam ČSSD směřuje. Teď jde o to, aby tato strana neupadla do úplného chaosu. To by jí vyřídilo úplně.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

