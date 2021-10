https://cz.sputniknews.com/20211015/policie-neumozni-navstevy-za-prezidentem-bez-souhlasu-lekaru-16175746.html

Policie neumožní návštěvy za prezidentem bez souhlasu lékařů

2021-10-15T10:45+0200

2021-10-15T10:45+0200

2021-10-15T11:39+0200

„Od tohoto okamžiku nebude ze strany ochránců umožněn přímý kontakt prezidenta republiky se žádnou osobou, která předem neobdržela souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou,“ je uvedeno na policejní stránce na Twitteru.Podle informace požádala policii o pomoc Ústřední vojenská nemocnice.Žádost nemocnice přichází den poté, co prezidenta bez vědomí ošetřujícího lékaře, ředitele nemocnice Miroslava Zavorala, navštívil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (za ANO). Toho přivedl k Zemanovi hradní kancléř Vratislav Mynář. Zeman měl při této příležitosti podepsat listinu, kterou se svolává zasedání nové Poslanecké sněmovny na 8. listopadu 2021.Vondráček po setkání s prezidentem novinářům řekl, že Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a že podepsal rozhodnutí o svolání nové Sněmovny. Setkání podle Vondráčka fotil ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta Vladimír Kruliš.Ústřední vojenská nemocnice večer vydala prohlášení, podle kterého tak Mynář učinil nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře.ÚVN podle ní rovněž nemůže potvrdit v médiích prezentovaný průběh a obsah setkání, neboť mu nebyl přítomen nikdo ze zdravotnického personálu.Uvedla také, že nemocnice touto cestou žádá v zájmu pacienta, aby další oficiální návštěvy, mimo okruh osob blízkých prezidenta, byly realizovány vždy po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem, ředitelem nemocnice Miroslavem Zavoralem.Babiš: Návštěva byla chybouO Vondráčkově návštěvě u prezidenta prý nevěděl ani premiér Andrej Babiš (ANO). Ten to v pátek pro iDnes.cz označil za velkou chybu.„Celá situace okolo zdraví pana prezidenta je značně vyhrocená a to měl pan Vondráček při návštěvě pana prezidenta vnímat a zohlednit,“ dodal Babiš.

verva Předseda PS nemůže navštívit prezidenta?! Že by již začalo "11.září" v "čechistánu". Senát, média a silové resorty již má Sőros pod palcem, co nevidět i vládu, prezident je izolován a můžeme spustit utahování šroubů "ovčanům"!Navýšíme počty "covid marodů" pak vyjímečný stav a než se "ovčan" naděje vládne tu fašistická junta! 4

Genadij . Co mají do toho co žvanit felčaři a lapiduchové? Tlupa neschopných parazitů, která neumí vyléčit ani rýmu ani chřipku. Jen se stavějí důležitými ale nepostradatelnými autoritami a mají stále nataženou ruku pro peníze. 0

