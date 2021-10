https://cz.sputniknews.com/20211015/pres-konzervy-to-protlacime-pirati-chteji-prosazovat-lgbt-agendu-v-nove-vlade-i-ve-ctyrech-16177033.html

„Přes konzervy to protlačíme.“ Piráti chtějí prosazovat LGBT agendu v nové vládě i ve čtyřech

Ačkoliv Česká pirátská strana přišla o značnou část mandátů ve Sněmovně, její členové nehodlají couvat v tématu prosazování stejnopohlavních manželství. Na... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

Parlamentní volby neskončily pro Piráty tak, jak to oni v posledních měsících očekávali. I když opoziční koalice Spolu a PirSTAN získaly dohromady 108 mandátů, což jim umožnuje sestavení většinové vlády, samotný pirátský poslanecký klub se výrazně zeštíhlil. V důsledku strategie kroužkování, kterou používali voliči STANu, Piráti budou mít pouze čtyři poslance, což jim však nebrání ucházet se o ministerská křesla v nové vládě. Jak předtím poznamenal šéf Pirátské strany Ivan Bartoš, podle koaliční smlouvy uzavřené mezi Piráty a STAN mají mít obě strany rovné zastoupení v kabinetu ministrů, tuto skutečnost potvrdil i předseda Starostů a Nezávislých Vít Rakušan.Jedním ze zásadních témat pro vedení Pirátů zůstává otázka rovných práv pro představitele LGBT komunity, a to včetně možného zavedení práva na manželství pro páry stejného pohlaví. Současné složení ve Sněmovně po volbách nerýsuje slibné vyhlídky pro Piráty, pokud se jedná o pravděpodobnost uznání stejnopohlavního manželství, což konstatují i samotní Piráti. Na svém instagramovém účtu dali jasně najevo, že jejich voliči musí počítat s tím, že toto téma nebude zařazeno do programového prohlášení vlády.V dalším odstavci již Piráti slibují, že i přes možnou absenci tohoto bodu v budoucím prohlášení vlády zůstává pro ně manželství pro všechny prioritou, kterou budou prosazovat.Richterová nechce štěpit koaliciNěkteří komentující se pod příspěvkem Pirátů na Instagramu pohoršovali nad včerejšími výroky první místopředsedkyně Pirátské strany Olgy Richterové, která prohlásila, že by otázka stejnopohlavního manželství neměla překážet vytvoření vládní koalice. Tato slova v podstatě znamenala, že Piráti si nejsou jistí, že budou prosazovat zařazení tohoto bodu do společného prohlášení vlády, které bude podepsáno do 8. listopadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

Vladimír Štumpa PirSTAN a TOP 09 kladou daleko víc než ODS důraz na ochranu životního prostředí. Mají ucelenou představu o ekologizaci českého průmyslu i zemědělství. Podporují výstavbu vysokorychlostní železnice, infrastruktury pro elektromobily, uchopení plánu EU k dosažení uhlíkové neutrality jako výzvy pro zelenou transformaci Země. Záležitosti, které se netýkají financí, ale hodnot a osobního přístupu, musejí ministři nechat na poslancích, a to nejen vlastních, ale také ANO a SPD. PirSTAN by sice rád prosadil manželství pro stejnopohlavní páry, legalizaci marihuany, otevřel debatu o eutanazii, ale přes vládní KDU-ČSL a část ODS to nepůjde. Sporům se lze vyhnout předkládáním těchto bodů v rámci poslaneckých iniciativ. Musí ale na tom být koaliční shoda.

