https://cz.sputniknews.com/20211015/princ-harry-dopadne-stejne-jako-jeji-prvni-manzel-bratr-meghan-markle-vesti-paru-brzky-rozvod-16183242.html

Princ Harry dopadne stejně jako její první manžel. Bratr Meghan Markle věští páru brzký rozvod

Princ Harry dopadne stejně jako její první manžel. Bratr Meghan Markle věští páru brzký rozvod

Thomas Markle mladší, nevlastní bratr vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle, v úryvku jednoho z australských pořadů uvedl důvod, proč královský pár čeká brzký... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-15T19:26+0200

2021-10-15T19:26+0200

2021-10-15T19:26+0200

svět

austrálie

meghan markle

rozvod

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/12505410_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_c6acae642ae14f2810db26940edc1050.jpg

Ačkoliv pětapadesátiletý nevlastní bratr Meghan Markle neviděl svou sestru zhruba deset let, nepochybuje, že její manželství s princem Harrym brzy skončí. Během ukázky australské televizní reality show Big Brother VIP Thomas Markle nešetřil kritikou vůči své sestře, kterou obvinil z toho, že prostě přešla svého bývalého manžela a v konečném důsledku mu dala kopačky.Jak podotýká Thomas Markle, osud prvního manžela Meghan, amerického filmového producenta Trevora Engelsona, s nímž jeho sestra chodila od roku 2004 a za kterého se provdala v roce 2011, čeká i prince Harryho. Manželství Markle a Engelsona trvalo jenom dva roky, oficiálním důvodem rozvodu byly podle páru „nesmiřitelné rozdíly“.Thomas Markle napsal své nevlastní sestře Meghan a jejímu manželovi Harrymu dopis, přičemž proces napsání byl natočen na kameru. Později dotyčný poznamenal, že tento dopis obsahuje varování pro vévodu ze Sussexu.Křest dcery vévodů ze SussexuDříve jsme s odkazem na deník The Daily Telegraph informovali o tom, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu nepokřtí svou dceru Lilibet ve Velké Británii.Takže královna Alžběta II. nejspíše přijde o možnost uvidět svou pravnučku. Jeden z informovaných zdrojů u královského dvora oznámil: „Křtiny se ve Velké Británii konat nebudou. To se určitě nestane.“ Jiný sdělil, že pravděpodobnost pokřtění Lilibet Diany Mountbattenové-Windsorové ve Velké Británii je „pramalá“.Tato prohlášení byla učiněna poté, co v neděli 10. října mluvčí prince Harryho a Meghan Markleové potvrdila, že manželé nepřiletí do Londýna na pamětní akci věnovanou Harryho matce princezně Dianě. Akce se má konat 19. října.Bylo oznámeno, že Lilibet bude pokřtěna nejspíše v Episkopální církvi v USA, která je součástí anglikánského společenství církví. Dokud však nebude dcera vévody a vévodkyně ze Sussexu pokřtěna ve Velké Británii podle obřadu Anglikánské církve, nebude se moci ucházet o místo v řadě následovníků trůnu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

austrálie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

austrálie, meghan markle, rozvod