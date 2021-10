https://cz.sputniknews.com/20211015/rezignuj-spolu-chce-vondrackovu-hlavu-za-jeho-navstevu-zemana-16184571.html

Rezignuj! Spolu chce Vondráčkovu hlavu za jeho návštěvu Zemana

Rezignuj! Spolu chce Vondráčkovu hlavu za jeho návštěvu Zemana

Zástupcům vítězné koalice Spolu se nelíbí jednání dosluhujícího předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Kvůli jeho návštěvě prezidenta Miloše... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-15T19:59+0200

2021-10-15T19:59+0200

2021-10-15T19:59+0200

česko

česká republika

petr fiala

radek vondráček

markéta pekarová adamová

marian jurečka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/824/21/8242146_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_677415abba5442bd806eb8410273239c.jpg

Zmatky kolem zdravotního stavu Miloše Zemana trvají a svůj podíl na tom má i Vondráček, který hlavu státu ve čtvrtek navštívil. Nejen, že k tomu neměl svolení nemocnice, ale navíc policie popřela jeho slova o tom, že ho do pokoje doprovodili policisté. Kromě toho demonstroval dokument, ve kterém svým podpisem Zeman svolal zasedání nového složení Poslanecké sněmovny. Podle kritiků se však podpis nápadně liší od ostatních.Na konferenci KDU-ČSL lidovecký předseda Marian Jurečka uvedl, že postupu šéfa dolní komory nerozumí. Podle něj k Zemanovi chodit neměl a vyzval ho k rezignaci.Podobně se vyjádřil i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. I podle něj by měl Vondráček rezignovat, a už vůbec ho nechce vidět ve vedení nové Sněmovny.Myslí si to i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která si při tom vzpomněla na neúspěšný pokus statutárního místopředsedy ČSSD Michala Haška po volbách v roce 2013 neúspěšně odvolat Bohuslava Sobotku z postu šéfa sociální demokracie.Vondráčkovu počínání nerozumí ani šéf ODS Petr Fiala. Po jeho odvolání ale nevolá.Za chybu označil počínání Radka Vondráčka i jeho stranický šéf, premiér Andrej Babiš.Vystrčil: Chceme prezidenta ochránitK situaci kolem zdraví prezidenta se v pátek na tiskové konferenci vyjádřil i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Šéf horní komory řekl, že prezident není v dobrých rukou, pokud jde o jeho okolí. Spekuluje se totiž, že místo Zemana rozhoduje jeho kancléř Vratislav Mynář.Vystrčil nevyloučil, že se sáhne po článku 66 ústavy, podle kterého usnese-li Sněmovna a Senát, že prezident nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad, přesunou se jeho pravomoce částečně na předsedu vlády a zčásti na šéfa dolní komory. Jmenování premiéra a členy vlády by měl tudíž na starosti předseda Sněmovny.Řediteli ÚVN Zavoralovi poslal dotaz, zda je prezident schopný vykonávat úřad.Na jeho slova reagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, podle kterého Vystrčil chce zbavit prezidenta moci.Aktivaci článku 66 označil za pokus o sesazení prezidenta. Vláda, který by následně vznikla, by podle něj postrádala legitimitu.Po volbách veřejnost i politici spekulují o zdraví prezidenta. Zemana hospitalizovali v neděli, krátce po schůzce s Babišem. Z politiků ho poté navštívil pouze ve čtvrtek Vondráček. Během schůzky prezident podepsal rozhodnutí svolat zasedání nové Sněmovny dne 8. listopadu. Na veřejnosti se ale objevily teorie, že je podpis zfalšovaný. Případ bude šetřit i policie.V den Vondráčkovy návštěvy ÚVN Zemanova manželka Ivana na tiskové konferenci řekla, že Zeman je nemocný a spekulace o jeho zdravotním stavu jsou neetické. Ve středu Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje psal, že Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu přitom způsobuje jaterní cirhóza. Kromě toho má být Zeman údajně dezorientovaný a má obtížně komunikovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211015/to-neni-scenar-filmove-komedie-ale-realita-cr-senatorka-nemcova-zahajila-prezidentskou-kampan-16179164.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, petr fiala, radek vondráček, markéta pekarová adamová, marian jurečka