Rusko souhlasilo, že Mexiku předá výrobní technologie vakcíny Sputnik V

15.10.2021

V současné době se společnost Birmex snaží zkoordinovat s národním regulátorem Cofepris výrobu vakcíny Sputnik V proti covidu-19 z účinné látky, která je dodávána z Ruska. Zahájení výroby je naplánováno na konec října, přičemž distribuce by měla být zahájena v prosinci.Podle Centena tato nová dohoda umožňuje organizovat proces přenosu technologií a informací za účelem realizace celého výrobního cyklu v Mexiku.Připomeňme však, že výroba vakcíny Sputnik V v jiných zemích již začala. Například dne 12. října uzbecká laboratoř Jurabek Laboratories dodala první dávku takových vakcín na domácí trh. Kromě toho, začátkem letošního roku učinili zástupci Maďarska a Argentiny prohlášení o svém záměru získat výrobní technologii Sputniku V. Navíc, na letošní rok je naplánováno také zahájení výroby Sputniku V v Bělorusku.Zmiňme, že Sputnik V je aktuálně schválen v 70 zemích s celkovou populací čtyři miliardy lidí, což je více než 50 % světové populace. Tato ruská vakcína zaujímá druhé místo na světě, pokud jde o počet schválení ze strany státních regulačních orgánů. Co se týče účinnosti vakcíny, ta podle analýzy dat 3,8 milionu očkovaných Rusů činila 97,6 %. To je více než dřívější údaje publikované v lékařském časopisu The Lancet (91,6 %), poznamenal dříve RDIF a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

