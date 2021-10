Senátor Jaroslav Doubrava: Prezident a hyeny

https://cz.sputniknews.com/20211015/senator-jaroslav-doubrava-prezident-a-hyeny-16179008.html

Situace je opravdu vážná. Diagnóza, která se objevila v médiích - „jaterní encefalopatie“ je následek možné cirhózy jater. Zdálo by se, že normální člověk... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

S pečlivostí patologa rozebírá situaci, vytváří titulky o smrti Miloše Zemana, simuluje další vývoj událostí a seznamuje s ustanoveními zákona v takové situaci.„Dívám se kolem sebe a nemohu uvěřit, že i mezi kolegy je tolik lidských hyen, které nedočkavě čekají, jestli se nám prezident uzdraví (já pevně doufám, že brzy ano). Už vymýšlejí plány, jak se k těm vytouženým korýtkům opět dostat. Zajímavé je, že jim už dlouho leží v žaludcích a přemýšlí, jak se ho zbavit poukazem na jeho zdravotní stav…,“ napsal na své stránce na Facebooku senátor Jaroslav Doubrava, který poskytl Sputniku krátký rozhovor.Doubrava: Pro politologický potěr bude jednou období let 2020–2022 ohromným studijním zdrojem informací, dezinformací, lží a souvislostí. Do tohoto období bylo nahuštěno mnoho významných událostí. Uměle vytvořený a rozšířený koronavirus rozházel potěmkinovskou světovou vesnici řádu a pořádku v ekonomice. V souvislosti s tím od konce 1. čtvrtletí 2020 tzv. protibabišovská opozice našla v koronaviru nástroj k nepřetržitému kritizování babišovské vlády, jak dělá všechno špatně. Opozice měla příležitost, kterou se v dějinách Československa (ČSSR, ČSFR) i Česko – Moravsko – Slezka (ČR) nepoštěstilo mít nikomu. Koronavirus zhruba od dubna 2020 nepřetržitě do října 2021 dovolil opozici vést předvolební kampaň. K tomu ještě těsně po volbách nemoc prezidenta. Pro opozici je povolební říjen dobou neustálého politického orgasmu. Doslova vidíte, jak se neustále ultrapravicoví politici klepou rozkoší. Je to krásný případ politického šílenství, který si nezadá s náboženským blouzněním inkvizice nebo s islamistickým džihádem nebo s hysterií zeleně ekologických katastrofistů. Proto nepřekvapí, že převoz prezidenta do špitálu vzbudil u opozice nadšení. Z historie známe případy, kdy mrtvola zemřelého byla vláčena ulicemi, nebo vykopána z hrobu a zneuctěna. Politický dav je schopen čehokoliv. Proto vámi popisovaný jev o tom, že si lze přečíst obsáhlé články o možné smrti prezidenta a o tom, jak se přerozdělí moc, pokud prezident není schopen plnit své funkce ze zdravotních důvodů... nejsou ničím novým. Necitelnost, radost až nenávist vůči oponentovi je stejnou samozřejmostí jako každodenní ranní vyměšování. Jsme prostě zvířata s poněkud bizardním mozkem. Proto citový a etický primitivismus je stejně samozřejmý jako pití vody. Nad tím vším ční do závratné výše neskutečně nemravná touha Zemanových neúspěšných protikandidátů, a nejen jich, konečně M. Zemana na hradě vystřídat. Věřte, že ta touha je obrovská, protože M. Zeman je po tragických výsledcích voleb poslední překážkou jejich bezuzdnému přepisování dějin, pokračování podřízenosti Bruselu, nesmyslnému zhoršování vztahů s RF i Čínou Já a celá řada dalších se obáváme zrušení Benešových dekretů. které jsou základem našeho právního státu, atd.Jak hodnotíte návrh kolegů senátorů na převod pravomocí prezidenta podle prognózy Zemanova stavu? Lékaři nevynesli žádný rozsudek. Konstatovali, že onemocněl a je nutná hospitalizace. To může potkat kdykoli a kohokoli z nás. Pro studium politologie bude zajímavé studovat projevy českého senátu, který jakmile dosáhl pravicové převahy, se začal fašizovat. To zrychlilo po úmrtí předsedy senátu Kubery, kdy nastoupil na jeho místo eurohujer a thajwanec Vystrčil, který byl předtím pečlivý a na jednání vždy dobře připravený senátor, prostě úředník. Potom se přidal do tábora protofašistů. Mám pocit, že to byl důsledek toho, že se náhle z, v podstatě bezvýznamného senátora, stal hlavní hvězdou senátního kabaretu. Protofašistická čili extrémně pravicová klika se dlouhodobě modlí, aby prezident zemřel, nebo aby někdo našel nějaký právní důvod, aby byl prezident politicky odstřelen. Současné projevy pravice mají již ryze fašistickou povahu. Nenávidí agendu každého, kdo není jako oni. Fašismus nepoužívám jako nadávku, jak to mají ve zvyku novináři a politici. Termín fašismus se ujal, jak víme, v moderní politice díky Italům: Italský fašismus inspiroval ve dvacátých letech (1922 Mussoliniho pochod na Řím) též nepřímo autoritářská hnutí v dalších evropských státech. Tato hnutí začala být nazývaná jako fašistická.Hezkou ukázkou pravicového fašismu je návrh člena KDU-ČSL Hayato Okamury, což je brácha samuraje Okamury, který ostře vystupuje se svou stranou proti eurohujerům a tvrdě varuje před nelegální migrací. Poněkud podivný Hayato (zvolen do sněmovny za koaliční klan Spolu, navrhl fašizující řešení. Občany, kteří volili krajně pravicové strany, by česká vláda podle šikuly Hayata měla umravňovat stejným způsobem, jakým postupovala vláda SRN vůči bývalým podporovatelům německé nacistické strany. Přitom klasické fašistické signály vydává svatá protibabišovská opozice vydatně živená jistou Holcovou. Byla to ona, kdo jí pět dní před volbami naservíroval sprostou kauzu, u které už pro krátkost času nebylo možné dokázat, že není pravdivá. Kauzu, na kterou, žel, voliči slyšeli. To není komické. To je smutné. Už se nedivím, že v civilizovaném Německu se dostali k moci fašisté, kteří se během několika let proměnili v ještě horší nacisty. Ale zpět k otázce. Dlouhá, hanebná snaha o omezení pravomocí prezidenta, resp. jeho sesazení, se od příchodu jeho neúspěšných protikandidátů stupňuje až k nenávisti, že se jim to stále nedaří. Slyšel jsem i názor, že se jim nedaří splnit příkaz jejich amerických pánů za intezívní spolupráce „novinářky“ Holcové, která významně přispěla k rozvratu i na Slovensku. Jsou z toho řádně nervózní. Nesplnění rozkazu bývá trestáno.Nové složení Sněmovny, nemocný prezident... Dokáže Česko tuto obtížnou situaci v klidu projít? Vaše předpověď?Lidé prožili tolik změn, že tohle je zase jiný nový typ bordelu, bince, blázince. Čím má Česko v klidu projít? Vždyť tu je posledních pár let tolik hysterie! To ukázala předvolební kampaň. Těžko můžeme zažít větší hnus, než bylo přivedení nemocného syna A. Babiše na zahájení volební kampaně v Ústí nad Labem. To byla ukázka chování té nejhorší spodiny, ukázka, čeho budou schopni i po volbách. Už jsem zaznamenal jejich silácké řeči o tom, že lékařská péče nemůže být pro všechny stejná, že slevy v dopravních prostředcích musí skončit, že důchody jsou příliš vysoké atd. atd. Obávám se, že bude pokračovat snaha o zhoršení vztahů s RF a Čínou, že si neuvědomí, nebo jim nebude dovoleno si uvědomit, že naše budoucnost, má-li nějaká být, je právě pohled a obrácení se na východ, a tím nemyslím jen RF. Že si nebudou chtít připustit, že západní spojenci nás, když potřebovali, zradili a zradí kdykoli budou potřebovat a chtít opět. Podívejme se na nenávistnou politiku EU, motivovanou americkými lobbisty. Klid je naprosto relativní termín. Spíš bych použil ruský termín, že jsme v jurodivém období. Vše je možné a nic bláznivého není tak bláznivé, aby to nemohlo být ještě bláznivější. Připomnělo mi to staroruský příběh „O svatých a ctihodných otcích Fedorovi a Vasiliji“, kde Vasilij pyšnému a opilému knížeti a jeho suitě řekl: „Všechny vás obelstil běs…“. Obávám se, že příhodnější přirovnání těžko hledat. Obecně lze říci, že mladí a naivisté, kteří volili protibabišovskou opozici (tedy i nějakého Hayato), dopadnou podobně jako ti, kteří volili Hitlerovu NSDAP. Jejich iluze budou hořce rozvráceny. Ale to je jenom slabá útěcha. Po ekonomické stránce na to doplatíme všichni, ale to již je jiná písnička…Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

