Šokující zjištění Lipovské: Syn poslankyně za TOP 09 měl kšeft s ČT v den jejího odvolání z Rady ČT

Šokující zjištění Lipovské: Syn poslankyně za TOP 09 měl kšeft s ČT v den jejího odvolání z Rady ČT

15.10.2021

Dne 17. září letošního roku ekonomka a politička Hana Lipovská přišla o své místo v Radě České televize, kde působila od 27. května 2020. Stalo se tak poté, co dolní komora českého parlamentu schválila návrh poslankyně klubu TOP 09 Olgy Sommerové, která dlouhodobě usilovala o odvolání Lipovské kvůli tomu, že ta se chystala kandidovat v říjnových sněmovních volbách. Podle Sommerové politické angažmá Lipovské mělo být v protikladu s českými zákony, a to kvůli údajnému střetu zájmů a etické kolize jednání Lipovské v souvislosti s její kandidaturou za Volný blok.Nebylo to však jedinou zajímavou událostí toho dne, které bylo spojeno s poslankyní Sommerovou, respektive její rodinou. Hana Lipovská na svém Facebooku informovala o tom, že dne 17. září syn Olgy Sommerové měl osobně uzavřít smlouvu se ředitelem ČT Petrem Dvořákem.Peníze koncesionářůK celé situaci se vyjádřil i publicista Petr Brandtner, který vidí přímou souvislost mezi snahami odvolat Lipovskou a zájmy rodiny Sommerové. Podle Brandtnera, Lipovská měla být trnem v oku těch, komu vadila její činnost v Radě České televize, zvlášť její přísné postoje vůči hospodaření ČT.Dále poukazuje na dvojí metr Sommerové, která dříve ignorovala politické aktivity jiných radních. „V minulosti ovšem režisérka Sommerová tak přísně na ,nezávislost’ ČT nedbala. Pokud člen Rady ČT kandidoval do Poslanecké sněmovny třeba za ODS, nechávalo ji to v klidu,” zdůraznil.Publicista samozřejmě nenechal stranou ani výše zmíněnou dohodu mezi synem Sommerové a Petrem Dvořákem v hodnotě 10 a půl milionů korun.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa Jestli se ujme moci pětistranný samodestruktivní kočkopes, s televizí už nic nepohne. Orwell. 2

