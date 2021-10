https://cz.sputniknews.com/20211015/sparte-zadny-trest-za-zapas-s-rangers-nehrozi-rasismus-se-nepotvrdil-16186234.html

Spartě žádný trest za zápas s Rangers nehrozí, rasismus se nepotvrdil

Spartě žádný trest za zápas s Rangers nehrozí, rasismus se nepotvrdil

Kauza kolem fotbalové Sparta je vyřešena a český klub si může oddechnout. UEFa se totiž rozhodla, že nemá v plánu trestat tento klub za chování diváků během... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-15T22:57+0200

2021-10-15T22:57+0200

2021-10-15T22:57+0200

svět

fotbal

glen kamara

rasismus

uefa

incident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/15/13358819_0:143:2903:1776_1920x0_80_0_0_1f2836ceda0317e9572f2440cd85f29e.jpg

Připomeňme, že obvinění z rasismu vznesli představitelé Rangers, kterým se nezamlouvalo bučení přítomných dětských fanoušků na finského záložníka tmavé pleti Glena Kamaru. Trenér Rangers Steven Gerrard, stejně jako část ostrovních médií, to automaticky považovali za důkaz rasismu. Sparta však veškerá taková nařčení jasně odmítla.Nicméně, kauza rezonovala dál a zašla dokonce tak daleko, že se k ní začali vyjadřovati čeští politici a další diplomaté. Například ministr zahraničí Jakub Kulhánek si kvůli obvinění dětí z rasismu a nevhodnému komentáři činovníka Skotské fotbalové asociace dokonce předvolal britského velvyslance v Praze Nicka Archera.Nyní ale padlo rozhodnutí, a sice, že UEFA nebude trestat pražskou Spartu.K věci se vyslovil také ředitel komunikace klubu Ondřej Kasík, který poznamenal, že verdikt potvrdil jen to, co samo od začátku tvrdili.Dodal také když se odhlédne od veškerých emocí, pak se jen potvrdilo, že chování dětského publika na stadionu nebylo rasistické.V závěru pak poznamenal: „Pokud bude druhé hodnocení trochu emočně zabarvené, bude znít tak, že ten odér, který někteří lidé na sociálních sítích a bohužel také některá média kolem utkání vytvořili, byl jemně řečeno neopodstatněný a nespravedlivý.“Připomeňme, že tento incident znovu oživilnepříjemnou kauzu z letošního března, kdy finský reprezentant Kamara po osmifinále Evropské ligy proti Slavii obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. Věc se tehdy řešila na všech úrovních a UEFA nakonec Kúdelu „odměnila“ zákazem startu v deseti zápasech. Stalo se tak i přesto, že dle hráčových právníků nebyl předložen jediný důkaz, že se rasismu dopustil. Kúdela tak mimo jiné propásl start na mistrovství Evropy. Od té doby je Kamara neoblíbenou postavou mezi českými fotbalovými fanoušky.

daniel walmper Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem četl svědectví od ženy, která se s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína vyléčila z cukrovky po mnoha diskusích a několika otázkách, které připravil z bylin a požádal o moji adresu. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho presdicine, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora prostřednictvím jeho receptu a 21 dní jsem pil bylinné léky. Poté, co jsem dokončil bylinnou medicínu, šel jsem na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní, v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. pošlete mu e -mail na adresu; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu pošlete whatsapp text +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotbal, glen kamara, rasismus, uefa, incident