„To není scénář filmové komedie, ale realita ČR." Senátorka Němcová zahájila prezidentskou kampaň?

„To není scénář filmové komedie, ale realita ČR.“ Senátorka Němcová zahájila prezidentskou kampaň?

„O tempora, o mores!" Tak by se dala shrnout tiráda senátorky Miroslavy Němcové (ODS) nad povolební situací v České republice.

Situaci v zemi Němcová vylíčila jako politickou komedii či rovnou thriller. Prezident je znenadání hospitalizován, veřejnost se o jeho zdraví pouze dohaduje a přístup k němu má snad jedině kancléř Vratislav Mynář a dosluhující předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).Poté, co hnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) podle slov Němcové prohrálo volby, v zemi nastal „mocenský boj, který má otřesný průběh“.Mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi vyčetla, že nepravděpodobně informuje o jídelníčku Zemana, který leží na ARO: meruňkové buchty a vinná klobása s bramborovou kaší. Manželce Ivaně vytkla, že na tiskové konferenci fakticky nic neřekla a Vondráček s Mynářem porušují předpisy Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze, kde je prezident hospitalizovaný. Zda je hlava státu při smyslech, ale není jasné.Přitom se obává o pravost prezidentova podpisu. Na sociálních sítích již kolují různé její exempláře, které se nápadně liší od toho, co zveřejnil Vondráček.Na závěr zdůraznila, že Zeman, Babiš, Mynář a Vondráček jednají proti zájmu státu.Na sociálních sítích na její příspěvek již uživatelé reagují.„Vážená paní Němcová, prosím Vás, napište mi, že budete kandidovat na post prezidentky… Moc by to mě i mé okolí uklidnilo. Nyní jste ten nejlepší kandidát. Děkuji,“ napsal jeden z diskutujících.„Paní Němcová, proč nejste naše prezidentka Vy? Bychom se nemuseli stydět,“ uvedl další.Jiní lidé vyzvali k hromadným demonstracím.„Já si myslím, že musíme jít do ulic. Tak jako by šli lidé v Itálii, ve Francii… Vždyť vládu u nás převzali různí podvodníci, šizuňkove a intrikáni, kteří se tam vyšplhali po zádech nemocného dementního starce. Vypráskat je z hradu bičem, a to přímo na Pankrác do vyšetřovací vazby,“ uvedl další.„No a paní Němcová, k čemu máme poslance, senátory, policejní vyšetřovatele, soudce, zákon, právo. K čemu to občané platí, když to nefunguje? Co pro to uděláte vy, paní Němcová, kromě statusu na FB?“ dožadovala se odpovědi jedna uživatelka.Připomeňme, že ve čtvrtek na tiskové konferenci prezidentova manželka sdělila, že zdravotní stav Miloše Zemana vyžaduje jeho další hospitalizaci. Novináře vyzvala k trpělivosti a spekulace o jeho zdraví označila za neetické.Den před tím Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje uvedl, že český prezident Miloš Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu má způsobovat jaterní cirhóza. Zeman je hospitalizován od neděle. Do ÚVN ho převezla sanitka po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO).Během hospitalizace se Zeman setkal s Vondráčkem a předal mu dekret, kterým svolává zasedání nové Sněmovny na 8. listopadu. Nicméně, ÚVN později v tiskovém prohlášení uvedla, že ke schůzce došlo bez vědomí lékařů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

