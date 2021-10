USA pomohou Tchaj-wanu v konfrontaci s Čínou

https://cz.sputniknews.com/20211015/usa-pomohou-tchaj-wanu-v-konfrontaci-s-cinou-16175346.html

USA budou i nadále plnit své závazky ve vztazích s Tchaj-wanem a pomohou mu čelit nebezpečí pocházejícímu od ČLR. Prohlásila to na briefingu mluvčí Bílého domu... 15.10.2021

Podle jejích slov je oddanost USA Tchaj-wanu diktována nutností zachování míru a stability v průlivu a v asijsko-tichomořském regionu. „Náš přístup a naše vztahy v obranné sféře se řídí Zákonem o vztazích z Tchaj-wanem (z roku 1979), a budeme plnit své závazky v souladu s tímto zákonem,“ uvedla Psakiová.Zdůraznila, že Spojené státy jsou proti jakýmkoli jednostranným pokusům o změnu regionálního status quo. „Naše podpora Tchaj-wanu a obranné vztahy s ním jsou i nadále namířeny proti nynější hrozbě pocházející z Čínské lidové republiky,“ řekla v závěru.Prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wenová předtím prohlásila, že její země je připravena reagovat na „čínskou hrozbu“ a bude hájit svůj demokratický způsob života. Prohlásila, že Tchaj-wan nepodnikne žádná nerozvážná opatření, ale bude upevňovat svou obranu, aby „nikdo nemohl donutit Tchaj-wan jít cestou, kterou nám vytýčila Čína“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Thaj-wan, Jihočínské moře, má velmi strategickou polohu, zejména pro obchod. Proplouvání lodí, jejich monitoring, příp. regulace, poplatky, omezení vlivu strategického nepřítele - Číny. To je také důvod, proč je to jablko sváru. U Austrálie je flotila amerických válečných plavidel, připravená do inkriminované oblasti vyrazit. A kvůli této oblasti se pindosům podařilo za cenu vyšachování Francie z kontraktu, založit nový vojenský agresivní pakt. Strategie. Globalistika také. Genadij má max. regionální rozhled, tak tu traktoristuje.🐸🐸🐸

