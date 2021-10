https://cz.sputniknews.com/20211015/v-cem-spociva-tajemstvi-stavnateho-peceneho-masa-biotechnolozka-sdelila-nekolik-tipu--16170491.html

V čem spočívá tajemství šťavnatého pečeného masa? Biotechnoložka sdělila několik tipů

V čem spočívá tajemství šťavnatého pečeného masa? Biotechnoložka sdělila několik tipů

Mnozí se jistě potýkali s takovým problémem, že se maso během pečení stává tvrdé a suché. To platí zejména pro kuřecí a krůtí maso. Pokrm není možné dobře... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-15T07:59+0200

2021-10-15T07:59+0200

2021-10-15T07:59+0200

zdraví

maso

jídlo

kuchyně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/16170444_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_5bc107f4fe358765f75286817c2917e8.jpg

Biotechnoložka Natalia Šenderovská zveřejnila na své stránce na Instagramu triky na přípravu šťavnatého pečeného masa1. Nechte maso odpočinout.Po upečení nechte maso 10-20 minut v pokojové teplotě. Během té doby jsou všechny šťávy rovnoměrně rozloženy po celém mase. Při řezání pak nebudou silně téct.2. Kyselé marinádyJe třeba vzít v úvahu, že správné množství kyseliny částečně rozkládá bílkoviny svalových vláken, čímž jsou měkké a zbavují je ztuhlosti.3. Přidání slaninyKrůta nebo kuře se obvykle stávají suché, protože tato masa obsahují velmi malé množství tuku. Aby se maso stalo šťavnatým, musí být zabaleno do slaniny.4. Žádné dlouhé smaženíPřed pečením maso předsmažíme, aby se vytvořila křupavá kůrka. Ale je velmi důležité, aby nedošlo k silnému ohřátí potraviny, protože tímto způsobem se šťávy odpaří a maso bude suché.5. Měření teplotyBiotechnoložka poznamenává: „Podle kulinářských kánonů je maso považováno za upečené, když jeho teplota uvnitř dosáhne 70° C (u drůbeže je tato hodnota téměř vždy relevantní, ale u steaků nebo roastbeefu se může lišit v závislosti na tom, jaké míry připravenosti očekáváte). Takže ne všechny šťávy mají čas se odpařit a maso se nezmění na kus gumy.“ Proto stojí za to mít po ruce speciální teploměr, který dokáže měřit teplotu masa uvnitř.

https://cz.sputniknews.com/20211013/pozor-teto-chyby-pri-vareni-brambor-se-dopousteji-mnohe-hospodyne-16139777.html

Kraken007 Informační servis sputnikunews začíná mít klesající tendenci. Přemíra zajímavých poznámek ala kuchyně; influendcérek :); podobných blábolů.. zasvěcené komentáře nul typu robejška; vyvadila atd.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maso, jídlo, kuchyně