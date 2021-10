WHO hlásí nárůst počtu úmrtí na tuberkulózu

https://cz.sputniknews.com/20211015/who-hlasi-narust-poctu-umrti-na-tuberkulozu-16168208.html

Pandemie covidu-19 zvrátila roky celosvětového pokroku v boji proti tuberkulóze a poprvé za více než deset let se zvýšil počet úmrtí na tuberkulózu, vyplývá z celosvětové zprávy WHO o tuberkulóze za rok 2021,.Zpráva uvádí, že v roce 2020 zemřelo na tuberkulózu přibližně 1,5 milionu lidí (včetně 214 000 osob žijících s HIV). Zpráva uvádí, že k nárůstu počtu úmrtí na tuto nemoc došlo především ve 30 zemích s nejvyšší zátěží tuberkulózou.WHO odhaduje, že v současné době má tuberkulózu přibližně 4,1 milionu lidí, kterým ale nebyla diagnostikována nebo nebyli oficiálně nahlášeni vnitrostátním orgánům. Tento počet se zvýšil z 2,9 milionu v roce 2019, uvádí zpráva.Organizace rovněž oznámila, že celosvětové výdaje na diagnostiku, léčbu a prevenci tuberkulózy klesly z 5,8 miliardy dolarů na 5,3 miliardy dolarů, což je méně než polovina celosvětového cíle pro plné financování 13 miliard dolarů ročně do roku 2022.Riziko tuberkulózy po covidu-19Pacienti, kteří prodělali koronavirovou infekci, mají zvýšené riziko vzniku tuberkulózy, proto je třeba hned na začátku vyšetřování nemocného s podezřením na covid-19 odebrat vzorek na tuberkulózu. Uvádělo se to v desáté verzi doporučení Ministerstva zdravotnictví RF ohledně prevence, diagnostiky a léčby covidu-19 v únoru tohoto roku.„Po prodělaném covidu-19 vznikají u mnohých pacientů v plicích zjevné zůstatkové změny v podobě fibrózy. Dá se předpokládat, že pro tuto kategorii pacientů existuje zvýšené riziko vzniku tuberkulózy. Ta může vzniknout před, současně nebo po prodělaném covidu-19,“ praví se v doporučeních.Za účelem prevence vzniku kombinované patologie a vyloučení tuberkulózní infekce v počáteční etapě léčby pacienta s podezřením na covid-19 je třeba udělat rozbor na tuberkulózu současně s testem na koronavirus, praví se v doporučeních.Následky nákazy covidem-19 u nemocných na tuberkulózu nejsou přitom do konce jasné, ale již se objevují první články svědčící o tom, že existence tuberkulózní infekce, včetně latentní, zhoršuje průběh covidu-19, upřesňuje se v dokumentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa Pacienti, kteří prodělali koronavirovou infekci, mají zvýšené riziko vzniku mj. tuberkulózy, protože vakcinace (experimentální roztok) oslabuje imunitní systém. Člověk může umřít i na banální onemocnění. Podvýživa to také podporuje.

Genadij . Když felčaři, v pracovním lékařství, nechají lidi s otevřenou tuberkulózou běhat volně po světě, tak se nemohou divit. Znám jednu felčarskou rodinu, která si z vydávání zdravotních potvrzení pro zahraniční zaměstnance, hlavně z Ukrajiny z Mongolska a podobně, aniž by je kdy vůbec fyzicky spatřila, udělala velice výnosnou činnost. To se nám potom tuberkulóza a další nemoci krásně šíří. Medicínsko průmyslový komplex hlavně potřebuje peníze, čím více nemocných tím více peněz.

